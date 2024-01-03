Санкції — не завада: "друзі Путіна" у 2023 році збагатилися на $50 млрд (фото)

Свої статки торік збільшили співвласники Альфа-Банку Михайло Фрідман та Петро Авен. До списку увійшов й Роман Абрамович, який нещодавно програв суд щодо скасування санкцій. Рейтинг найбагатших росіян у 2023 році очолив власник "Норнікелю" Володимир Потанін.

Попри санкції російських мільярдерів минулого року збільшилися на понад $50 мільярдів. До рейтингу 500 найбагатших людей планети увійшли 25 громадян Росії. Про це свідчать дані Bloomberg Billionaires Index.

За інформацією видання, найбагатшим серед олігархів Російської Федерації залишається власник "Норнікелю" Володимир Потанін. У 2023 році статки зросли на $2,5 млрд, до $31,1 млрд. У світовому рейтингу найзаможніших людей він посів 47-ме місце.

Крім того, торік серед російських мільярдерів найбільше розбагатіли засновник "Лукойлу" Вагіт Алекперов — на $9,29 млрд, до $24,7 млрд, співзасновник компаній "Єврохім" та СУЕК Андрій Мельниченко — на $5,67 млрд, до $17,42 млрд. До списку увійшов й засновник НЛМК Володимир Лісін, статки якого зросли на $4,08 млрд, до $23,9 млрд.

Також, за даними Bloomberg, минулого року свої статки збільшили співвласники російського Альфа-Банку Михайло Фрідман — на $1 млрд, до $12,3 млрд та Петро Авен — на $661 млн, до $5,96 млрд.

Як видно з рейтингу видання підсанкційні Герман Хан і Олексій Кузьмічов, які навесні 2022 року вийшли з числа співвласників Альфа-Банку, також збільшили свої статки. Перший — на $722 млн, до $8,3 млрд, другий — на $661 млн, до $6 млрд.

Окрім того, Роман Абрамович, який нещодавно програв суд щодо скасування санкцій, розбагатів у 2023 році на $244 млн, статки російського олігарха зросли до $8,6 млрд.

Найбільших збитків довелося зазнати основному акціонеру "Акрона" Вячеславу Кантору. Торік його статки зменшилися на $0,149 млрд, до $6,21 млрд.

Нагадаємо, у червні 2023 року ЗМІ дізналися, що Роман Абрамович не підписав угоду про передачу 2,3 мільярда фунтів стерлінгів коштів, що були виручені з продажу футбольного клубу "Челсі" (Лондон) Україні. Перешкодою стало бажання бізнесмена віддати частину цих грошей "росіянам, які постраждали від війни".

6 жовтня стало відомо про арешт всіх корпоративних прав в Україні, які належали підсанкційним бізнесменам Михайлу Фрідману, Петру Авену та Андрію Косогову.

А на початку грудня 2023 року стало відомо, що двоє дітей Романа Абрамовича, 30-річний Аркадій і 31-річна Анна, стали громадянами Литви, щоб позбутися санкцій.