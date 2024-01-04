Зі школи доставляють поранених до шпиталю: в США сталася стрілянина в учбовому закладі

За словами представників правоохоронних органів, щонайменше одну людину вбито та декількох поранено внаслідок стрілянини в середній школі Перрі.

В американському в штаті Айова у Перрі сталася стрілянина в середній школі. На місці події працюють екстрені служби. Про це йдеться у повідомленні офісу шерифа округу Даллас.

За інформацією правоохоронців, терміновий виклик у відділку пролунав зранку 4 січня. Поліцейським повідомили про стрілянину в школі Перрі.

"Кілька співробітників правоохоронних органів і медиків наразі перебувають на місці стрілянини в середній школі Перрі. Місце охороняється, і загрози для населення більше немає", — повідомили у відділку.

За попередньою інформацією, в школі навчаються близько 1,7 тисяч учнів.

Шериф не оголошує кількість постраждалих від стрілянини, однак у місцевому шпиталі підтвердили, що зі школи доставляють поранених до них. А ABC News з посиланням на представників правоохоронних органів, ознайомлених із ситуацією, повідомляє про щонайменше одну вбиту людину і двох поранених.

У ФБР заявили, що їхній постійний агент в офісі в Де-Мойні прибув на місце події, щоб допомогти відділу кримінальних розслідувань Айови.

4 січня сталася стрілянина в середній школі Перрі (США) Фото: Dallas County Iowa

Додамо, що саме сьогодні, 4 січня, у школі розпочався другий семестр після зимових канікул.

Тим часом у Росії поліція звинуватила у недбалості співробітників брянської школи, у якій влаштувала стрілянину 14-річна дівчинка. Нагадаємо, інцидент трапився 7 грудня у гімназії №5. Школярка прийшла у школу із рушницею, яку вкрала у батька разом із мисливським ножем.

А 30 листопада іноземні ЗМІ повідомляли, що в Ізраїлі терористи обстріляли людей на зупинці. Семеро осіб було госпіталізовано, ще двоє осіб – загинули.