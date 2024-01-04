ІДІЛ взяла на себе відповідальність за теракт під час вшанування генерала Сулеймані, – ЗМІ

Перший вибух на цвинтарі в Кермані, як повідомило державне інформаційне агентство IRNA, відбувся внаслідок дій "терориста-смертника".

Терористичне угруповання "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за смертельну атаку в Ірані під час вшанування генерала Касема Сулеймані, Тегеран обіцяє помститися. Про це повідомляє Reuters.

Сунітське мусульманське угруповання заявило, що двоє членів Ісламської держави підірвали свої вибухові пояси в натовпі, який зібрався на цвинтарі в південно-східному іранському місті Керман на річницю смерті головнокомандувача Касема Сулеймані. Раніше Тегеран звинуватив у вибухах "терористів" і пообіцяв помститися за найкривавіші подібні напади з часів Ісламської революції 1979 року. Внаслідок подвійних вибухів було поранено 284 людини, серед них – жінки та діти, а загиблих — понад 80.

"Дуже сильна відплата буде дана їм руками солдатів Сулеймані", – заявив перший віце-президент Ірану Мохаммад Мохбер журналістам у Кермані.

Неназване джерело повідомило державному інформаційному агентству IRNA, що перший вибух на цвинтарі в Кермані, рідному місті Сулеймані, "був результатом дій терориста-смертника". Причина другого вибуху, швидше за все, була такою ж.

Іранський Корпус вартових ісламської революції назвав ці напади боягузливим актом, "спрямованим на створення небезпеки і помсту за глибоку любов і відданість народу Ісламській Республіці". Командир гвардійців у Кермані спростував повідомлення державних ЗМІ про стрілянину на території міста в четвер.

Вибухи в Ірані 3 січня

У місті Керман 3 січня у центральному районі Ірану пролунали вибухи на цвинтарі, де іранці вшановували командувача Корпусу Вартових ісламської революції (КВІР) генерала Касема Сулеймані. Перший вибух відбувся за 700 метрів від могили Сулеймані. Другий — на відстані кілометра.

Нагадаємо, 29 грудня стало відомо, що Іран стратив чотирьох людей, яких звинуватив у зв'язках із "Моссадом", Іранська розвідка ретельно стежила за групою щонайменше чотири місяці, приблизно із січня 2022 року, до їхнього арешту, коли відбувалося "переправлення із сусідньої країни" на територію Ірану.