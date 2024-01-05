У метро Нью-Йорка зіткнулися два потяги: десятки людей поранені (відео)

За даними поліції, внаслідок зіткнення обидва потяги зійшли з рейок. Офіційні особи підтвердили, що щонайменше 24 людини дістали травми, ще сотні людей було евакуйовано.

У четвер, 4 січня, у метрополітені Нью-Йорка, у Верхньому Вест-Сайді, сталося зіткнення двох поїздів, унаслідок якого понад 20 осіб дістали поранення. Про це пише газета New York Post.

Видання повідомляє з посиланням на поліцію, що один із поїздів, який перевозив до 500 пасажирів, рухався на північ і зіткнувся з іншим поїздом, виведеним з ладу. За інформацією ЗМІ, на момент зіткнення в другому поїзді проходили ремонтні роботи.

За словами поліцейських, унаслідок зіткнення обидва потяги зійшли з рейок. Офіційні особи підтвердили, що щонайменше 24 людини дістали легкі поранення і були госпіталізовані. Ще близько 300-400 пасажирів було евакуйовано.

У Нью-Йорку зіткнулися два потяги

Президент Управління транзиту міста Нью-Йорка (MTA) Річ Дейві заявив, що обладнання працювало як належить. За його словами, причини аварії встановлюють.

"Очевидно, що два потяги не повинні стикатися один з одним. Ми збираємося докопатися до суті", — сказав Дейві.

Нагадаємо, 2 січня ЗМІ повідомили, що в Токіо загорівся літак, який йшов на посадку з 400 пасажирами на борту. За попередніми даними, під час заходу на посадку сталося зіткнення з літаком берегової охорони.

Раніше, 29 жовтня, повідомлялося, що внаслідок зіткнення двох пасажирських поїздів в індійському штаті Андхра Прадеш загинули щонайменше 10 осіб. Ще 27 осіб дістали поранення.