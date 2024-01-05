"Поставив підпис за Путіна": в РФ депутат "прифотошопив" себе до тіла іншого парламентаря (фото)

Депутат намахлював з фото, щоб відзвітувати перед виборцями. За його словами, він дійсно ставив підпис, але фото не вийшло, тож йому допомогла вийти з ситуації його донька.

У Росії депутат з Челябінської області не зміг похизуватися тим, що поставив підпис в підтримку президента РФ Володимира Путіна, який вирішив балотуватися в президенти, тож пішов на "маленьку хитрість". Він прифотошопив свою голову до тіла іншого депутата, який підписався за Путіна. Про це пише незалежне російське медіа ASTRA.

Так, депутат з Челябінської області, член "Справедливої Росії" Дмитро Сумін опублікував на своїй сторінці у "ВКонтакті" фото того, як він ставить підпис на підтримку висування Володимира Путіна на вибори президента Росії.

"Наш лідер Володимир Путін репрезентує не якусь окрему партію, він представляє інтереси всього нашого багатонаціонального народу", — написав Сумін під фото.

Втім, пильні читачі виявили, що тіло Суміна на світлині належить іншому депутату з Челябінської області, який вже поширював схожий фото-звіт — Павлу Жолобову. Сам Сумін підтвердив, що пішов на маленьку хитрість і в нього були на те причини.

"Річ у тому, що фотографія не вийшла, коли я ставив підпис. І мені донька ось так допомогла вийти зі становища. Схоже, потрібно буде зробити свою фотографію ще раз", — заявив він.

Нагадаємо, що російські окупанти записали на фронті постановче відео, коли солдат ЗСУ відмовляється йти на штурм, а командир його розстрілює.

Раніше повідомлялося, що українець спланував виїхати за кордон через пункт пропуску на Волині. Завдяки інтернету та "магії" фотошопу він зробив собі документ, який "звільняє" від призову.