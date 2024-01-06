Трампа хочуть зняти з виборів: Верховний суд США вирішить, чи можна йому брати участь

За даними агентства AP, у Штатах вперше з 1868 року розглянуть значення і застосування 14-ї поправки до Конституції, яка забороняє брати участь у повстаннях і заколотах.

Верховний суд Сполучених Штатів розгляне питання про можливу дискваліфікацію колишнього президента Дональда Трампа від участі у внутрішньопартійних виборах (праймеріз) Республіканської партії у зв'язку з 14-ю поправкою до Конституції, що забороняє участь у "повстанні або заколоті". Про це повідомляє агентство Associated Press.

Суть справи криється в апеляції Трампа на рішення Верховного суду штату Колорадо, який на підставі цієї поправки заборонив участь колишньому президенту у внутрішньопартійних виборах штату через події 6 січня 2021 року, пов'язані зі штурмом Капітолія прихильниками Трампа.

"Підкреслюючи терміновість справи, аргументи будуть представлені 8 лютого, під час зимових канікул, які зазвичай для суддів тривають майже місяць. Стислі терміни можуть дозволити суду винести рішення до "Супервівторка" 5 березня, коли за один день буде розіграна найбільша кількість делегатів, зокрема в Колорадо", — ідеться в повідомленні AP.

Це рішення Верховного суду США являє собою перший такий випадок розгляду значення і застосування 14-ї поправки з моменту її ухвалення майже одразу після Громадянської війни в 1868 році. Вона забороняє обіймати державні посади особам, які брали участь у повстанні або заколоті.

Минулого місяця Верховний суд Колорадо з перевагою в 4-3 голоси ухвалив, що Трамп не повинен бути включений до бюлетеня для голосування на республіканських праймеріз. Це рішення стало першим випадком, коли 14-ту поправку було використано для того, щоб не допустити претендента на посаду президента до голосування. Аналогічне рішення також ухвалили в штаті Мен.

Нагадаємо, 30 грудня у FT поділилися прогнозом на 2024 рік. У виданні переконані, що на виборах у США переможе Джо Байден.

Нагадаємо також, якщо наступним президентом Сполучених Штатів Америки буде Дональд Трамп, то політика щодо України зміниться. Про це раніше повідомляв президент Володимир Зеленський.