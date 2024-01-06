Новозеландська депутатка виконала традиціний виклик на бій у парламенті (відео)

Наймолодша депутатка, обрана до парламенту Нової Зеландії за останні 170 років, продемонструвала свою глибоку прихильність до племені маорі.

Хана-Раухіті Майпі-Кларк, депутатка парламенту Нової Зеландії, виконала традиційний танець маорі в залі законодавчої установи. У сервісі мікроблогів Х поширили відео її виступу.

Її дії викликали резонанс не лише серед колег, але й в інших країнах. Вона продемонструвала свою глибоку прихильність до племені маорі.

У такий спосіб 21-річна депутатка засудила позицію уряду, наголошуючи на важливості збереження культурної ідентичності корінного народу. Вона також висловила свій глибокий зв’язок з різними питаннями, які обговорюються в парламенті, включно з темою здоров’я, природних ресурсів, палати маорі та мовні права.

Видання Independent повідомило, що 21-річна Хана-Раухіті Майпі-Кларк вперше виступила в парламенті 12 грудня. Вона є наймолодшим депутатом, обраним до парламенту Нової Зеландії за останні 170 років, після Джеймса Стюарта-Уортлі, який був обраний у 1853 році у віці 20 років і 7 місяців.

Мейпі-Кларк була емоційною у залі парламенту. У промові вона зробила акцент на захисті корінного населення країни: "Ми прибули. Ми тут. Ми пливемо. Ми плаваємо, як колись наші предки, найбільшим океаном у світі".

Танок гака у Новій Зеландії

Танок гака – маорійський ритуал, який поєднує співи та своєрідну міміку. У Новій Зеландії ця традиція демонструється на громадських заходах – весіллях, похоронах, зустрічах шанованих гостей.

Воїни маорі вперше почали виконувати танок сотні років тому. Вони напередодні кожного бою за допомогою страхітливих криків та рухів тіла намагалися залякати противника, демонструвавши лють та експресію. Також бійців можна було побачити з виряченими очима й висолопленим язиком.

В острівній країні різних версій традиційного танцю, є навіть армійське її виконання. Жіноча гака дещо спокійніша від чоловічого варіанту.

Нагадаємо, у лютому 2021 року в Новій Зеландії лідера маорі вигнали із зали парламенту за відмову носити краватку. Равірі Вайтіті заявив, що примус його до західного дрес-коду — це порушення його прав і придушення культури корінних народів.