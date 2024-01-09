Штраф або в'язниця: парламент Південної Кореї повністю заборонив їсти м'ясо собак

Подібні страви в країні вважаються лікарськими, а пристрасть до них найчастіше відчуває старше покоління. Громадяни, які розводять собак для вживання в їжу або свідомо купують таке м'ясо, отримають штраф або тюремне ув'язнення.

Південна Корея ухвалила закон про заборону вживання собачого м'яса в їжу. Про це повідомив американський телеканал CNN.

"Згідно із законопроєктом, будь-хто, хто вбиває собаку заради їжі, може бути покараний позбавленням волі на строк до трьох років або оштрафований на суму до 30 мільйонів корейських вон", — ідеться в джерелі.

Уточнюється, що будь-хто, хто розводить собак для вживання в їжу або свідомо купує, перевозить, зберігає вдома або продає продукти, приготовані з собак, також чекає штраф і тюремне ув'язнення.

Страви з собачого м'яса в Південній Кореї вважаються лікарськими і вживаються за важких застудних захворювань. Пристрасть до страв із собачатини в Південній Кореї відчуває найчастіше старше покоління, яке лікувалося так в юності, коли в країні не було інших доступних "ліків".

За даними корейського уряду, 2023 року в Південній Кореї відкрили приблизно 1150 ферм із розведення собак, 34 бійні, 219 дистриб'юторських компаній і приблизно 1600 ресторанів, де подають м'ясо з собаки.

Нагадаємо, що ще 2021 року президент країни поставив прем'єр-міністру Кім Бу Гему запитання про те, чи не настав уже час подумати про повну заборону на вживання м'яса собак, передає видання The Korea Herald. Повідомляється, що чиновники обговорювали план того, як поліпшити систему захисту покинутих домашніх тварин. Прес-секретар президента про інші подробиці не розповів.