"Виявлено на ранній стадії": голова Пентагону Остін лікується від раку простати, — CNN

За даними журналістів, голова Міноборони дізнався про свою хворобу на початку зими, а вже 22 грудня переніс операцію. На початку січня було виявлено деякі ускладнення, що призвело до госпіталізації та скандалу в США.

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін хворий на рак простати і зараз продовжує своє лікування. З цим пов'язана його госпіталізація. Про це повідомляє CNN.

За даними Національного військово-медичного центру Волтера Ріда, передають журналісти, очільника Пентагону напередодні Нового року доправили в лікарню, де він проходить лікування від онкології.

Хвороба нібито була виявлена ще на початку зими, а 22 грудня йому було проведено "мінімально інвазивну хірургічну операцію", яка має назву простатектомія. Ця процедура необхідна для того, щоб вилікувати рак.

"Під час операції він перебував під загальною анестезією. Секретар Остін без ускладнень відновився після операції і повернувся додому наступного ранку. Рак простати було виявлено на ранній стадії, і його прогноз чудовий", — ідеться в повідомленні.

Примітно, що Пентагон зіткнувся з безліччю запитань стосовно госпіталізації Остіна Ллойда, адже він не сповістив про це громадськість. Про це перші кілька днів не знали навіть президент Джо Байден, а також інші високопосадовці, серед яких і заступниця міністра Кетлін Гікс, яка взяла на себе тимчасові обов'язки голови Міноборони на час його відсутності.

Представник Пентагону генерал-майор Пет Райдер, відповідаючи на запитання про те, чому голова Пентагону не поставив нікого до відома про своє захворювання, заявив, що це досить особиста історія.

"Рак простати та пов'язані з ним процедури, вочевидь, глибоко особисті. І тому, повторюся, ми продовжуватимемо наполегливо працювати над тим, щоб бути максимально прозорими надалі, і ще раз побажаємо секретареві якнайшвидшого одужання", — ідеться в повідомленні.

Попри хворобу, Ллойд Остін активно займається своїми обов'язками і регулярно тримає зв'язок зі співробітниками, додав представник Пентагону.

Нагадаємо, 6 січня повідомлялося, що міністр оборони США Ллойд Остін потрапив до лікарні, і кілька днів ця новина замовчувалася. Патрік Райдер тоді заявляв, що глава Пентагону зіткнувся з ускладненнями після нещодавньої планової медичної процедури, однак точної причини не називали.

Після цього кілька видатних представників республіканської партії, включно з 45-м президентом США Дональдом Трампом, порушили питання відставки глави Пентагону, адже він вчинив непрофесійно. Сам Ллойд Остін бере на себе відповідальність за те, що не повідомив про госпіталізацію.