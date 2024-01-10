У країні надзвичайний стан: в Еквадорі бандити захопили телестудію в прямому ефірі (відео)

За словами журналістів, в Еквадорі введено 60-денний надзвичайний стан. Президент Даніель Нобоа підписав указ, що оголошує в країні внутрішній збройний конфлікт.

В Еквадорі озброєні люди захопили телестанцію TC у місті Гуаякіль під час прямого ефіру. Про це пише BBC News.

За словами журналістів, персонал був змушений лягти на підлогу, перш ніж пряма трансляція припинилася. Пізніше було помічено, що люди в капюшонах виходили зі студії TC. Через 30 хвилин після першої появи бойовиків на місце приїхала поліція з Кіто і Гуаякіле.

Еквадор на карті Фото: Google Maps

Як повідомили правоохоронці, співробітників було евакуйовано зі студії. Пізніше з'явилися повідомлення про те, що кількох підозрюваних було заарештовано.

Видання зазначило, що ще в понеділок в Еквадорі запроваджено 60-денний надзвичайний стан. Так, це сталося після того, як засуджений лідер злочинного угруповання "Лос Чонерос" Адольфо Масіас Вільямар (його також називають "Фіто) зник зі своєї тюремної камери. Також з іншої в'язниці втекли 40 ув'язнених, зокрема ще один наркобарон.

Повідомляється, що президент Даніель Нобоа підписав указ, який оголошує в країні внутрішній збройний конфлікт. Він перерахував кілька організованих злочинних угруповань і назвав їх "терористичними організаціями". З моменту оголошення надзвичайного стану членами банди було викрадено щонайменше сімох поліцейських.

Крім того, в Університеті Гуаякіля заявили, що вся академічна та адміністративна діяльність була припинена через соціальні заворушення по всій країні.

"На цьому етапі незрозуміло, чи пов'язаний штурм телестанції з втечею з в'язниці, але це приклад погіршення безпекової ситуації в країні", — зазначили журналісти.

Як раніше повідомляли журналісти, 44-річний "Фіто" був проінформований про те, що його збираються перевести з в'язниці La Regional. Передбачається, що він втік лише за кілька годин до запланованого переведення. Угруповання "Лос Чернас" займається замовними вбивствами, вимаганням і торгівлею наркотиками по всій країні. "Фіто" взяв на себе керівництво бандою після того, як її попереднього боса Хорхе Луїса Самбрано було вбито 2020 року.

Видання пише, що зараз тривають пошуки трьох поліцейських, яких схопили під час виконання службових обов'язків у місті Мачала. Також надходили повідомлення про кілька вибухів у місті Куенка.

Нагадаємо, що 33-річну жінку в Ірані засудили до 74 ударів батогом. За словами журналістів, навіть після жорстокого побиття Роя Хешматі відмовилася носити хіджаб, переданий офіційними особами.