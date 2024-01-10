Історичний крок: у Фінляндії хочуть позбавити Орбана права голосу в Єврораді (документ)

За словами депутата Європарламенту Петрі Сарвамаа, через дії прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана роботу Євроради заблоковано.

Депутат Європарламенту від Фінляндії Петрі Сарвамаа ініціював збір підписів за те, щоб забрати у прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана право голосу. Про це він написав у себе в X (раніше Twitter).

За словами Сарвамаа, через дії Орбана роботу Євроради просто заблоковано. Тому його необхідно позбавити права голосу.

"Запустив історичну петицію, яка в разі успіху дозволить позбавити Орбана права голосу в Раді", — написав він.

За словами чиновника, необхідно показати, що в ЄС не допускається шантаж.

"Зараз або ніколи. Механізм ухвалення рішень ЄС просто застряг через Віктора Орбана. Єдиний спосіб змусити це працювати — позбавити Орбана права голосу в Раді. Водночас ми показуємо, що в ЄС не допускається шантаж", — написав Сарвамаа.

Він заявив, що підписи збиратимуть до п'ятниці, після чого лист надішлють президенту Європарламенту Роберте Метсола.

Петрі Сарвамаа ініціював збір підписів Фото: Petri Sarvamaa/X

Раніше ЗМІ повідомляли, що Угорщина висунула вимогу для зняття вето на допомогу Україні. На думку журналістів, ініціатива Угорщини показує, що тиск європейських дипломатів на Віктора Орбана дав свої плоди. При цьому деякі дипломати в ЄС налаштовані до ідеї Будапешта скептично.

Також президент Європейської Ради Шарль Мішель розповів, як не дозволити Орбану очолити Єврораду. За його словами, існують механізми уникнути головування там прем'єр-міністра Угорщини. Очікується, що Шарль Мішель достроково піде зі своєї посади.