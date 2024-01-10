Байден не знав про онкологію Остіна: республіканці почали розслідування, — ЗМІ

Міністр оборони США Ллойд Остін не повідомив про свою госпіталізацію публічно, що викликало резонанс в американських політичних колах. Представники Республіканської партії сприйняли цей інцидент як доказ нехтування своїм службовим становищем з боку генерала.

Президент США Джо Байден дізнався про те, що у глави Пентагону Ллойда Остіна рак простати, тільки у вівторок, 9 січня, що спричинило неоднозначну реакцію у представників Республіканської партії в Сенаті. Про це пише Reuters.

Генерала Остіна, якому виповнилося 70 років, госпіталізували 1 січня 2024 року в Армійський військово-медичний центр ім. Волтера Ріда. Як зазначає агентство, цей факт Пентагон приховував від громадськості, адміністрації президента і Конгресу протягом більшої частини минулого тижня, що зумовило серйозну політичну реакцію. Заступника Остіна Кетлін Хікс також кілька днів тримали в невіданні, навіть після того, як під час відпустки в Пуерто-Ріко їй сказали взяти на себе деякі з його обов'язків 2 січня.

Республіканці, за відомостями Reuters, сприйняли цей інцидент як доказ нехтування своїм службовим становищем з боку Остіна. Голова комітету Палати представників зі збройних сил, республіканець Майк Роджерс почав офіційне розслідування.

"В умовах воєн в Україні та Ізраїлі думка про те, що Білий дім і навіть ваш власний заступник не розуміють природу вашого стану, абсолютно неприйнятна", — написав він у листі до Остіна у вівторок, 9 січня.

Агентство пояснює, що обов'язки міністра оборони США вимагають, щоб він був доступний у будь-який момент, щоб відреагувати на будь-яку кризу національної безпеки.

"Це включає в себе постійну готовність встановити захищений зв'язок з іншими посадовими особами в разі наближення ядерної атаки, що було б складно зробити, перебуваючи в палаті інтенсивної терапії", — підкреслює видання.

Деякі видатні республіканці, зокрема Дональд Трамп, закликали відсторонити главу Пентагону від посади. Однак, за даними Reuters, адміністрація Джо Байдена щосили намагається заспокоїти політичний резонанс, що вибухнув після того, як стало відомо про невідання президента щодо госпіталізації Остіна з 1 по 4 січня.

Водночас, інформує агентство, Пентагон заявив, що чотиризірковий генерал, який очолював війська в Іраку, не планує йти у відставку, а Білий дім, зі свого боку, заявив, що Байден не прагне його усунути.

"Держсекретар, як і раніше, зосереджений на одужанні, але, що важливіше, на виконанні своїх обов'язків як міністра оборони і захисті нації", — заявив речник Пентагону, генерал-майор ВПС Патрік Райдер.

Що відомо про хворобу Ллойда Остіна

Спочатку Пентагон заявив, що грудневе лікування Остіна було плановою медичною процедурою. Однак 1 січня Остіна доправили швидкою допомогою у Військово-медичний центр ім. Волтера Ріда після того, як у нього виникли ускладнення після лікування раку простати. 2 січня Остіна перевели у відділення інтенсивної терапії.

Провідні лікарі Центру дали оптимістичний прогноз щодо самопочуття Остіна, але попередили, що його відновлення може зайняти час.

"Його інфекція вилікувалася. Він продовжує домагатися прогресу, і ми очікуємо повного одужання, хоча це може бути повільний процес", — йдеться в заяві, опублікованій Пентагоном.

Фокус писав, що, незважаючи на хворобу, Ллойд Остін активно займається своїми обов'язками і регулярно тримає зв'язок зі співробітниками, заявив представник Пентагону.