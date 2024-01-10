"Для чого вони потрібні": президент Аргентини висміяв ООН (фото)

Хав'єр Мілей іронічно провів паралель між ООН і предметами, призначення яких багатьом невідоме.

Президент Аргентини Хав'єр Мілей натякнув на те, що не розуміє для чого існує Організації об'єднаних націй (ООН). Відповідний пост політик опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі X 10 січня.

Мілей виклав картинку, на якій зображено логотип ООН, а також фото взуття, сорочки та шнура. На знімках обведені червоною лінією елементи, призначення яких багатьом незрозуміло.

"Чотири речі, які ми не знаємо, для чого вони потрібні", — написав аргентинський лідер.

Яка позиція Мілея щодо України

Нагадаємо, 19 листопада економіст-лібертаріанець Хав'єр Мілей переміг у другому турі президентських виборів в Аргентині. Відомо, що політик підтримав Україну після повномасштабного вторгнення ЗС РФ. Через кілька днів після вторгнення Росії, він був присутній на 140-му відкритті сесій Національного Конгресу з українським прапором у руках.

Президент України Володимир Зеленський 20 листопада привітав Хав'єра Мілея з перемогою у виборах і подякував йому за чітку позицію на підтримку України.

Зі свого боку Мілей 23 листопада запропонував Зеленському провести в Аргентині саміт із досягнення миру в Україні. Радниця Мілея із зовнішньої політики Діана Мондіно заявила про зацікавленість Аргентини в проведенні цієї зустрічі.

Крім того, 29 грудня ЗМІ повідомили, що Мілейвідкинув пропозицію вступити до БРІКС. Політик написав відповідні листи президенту РФ Володимиру Путіну, і голові КНР Сі Цзіньпіну, президенту Бразилії Луле да Сільві, прем'єр-міністру Індії Нарендрі Моді та президенту ПАР Сірілу Рамафосі.