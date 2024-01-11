У РФ почалася нова велика пожежа: у Підмосков'ї загорівся робочий цех (відео)

У МНС РФ повідомили, що для гасіння довелося залучити три пожежні гідранти, було прокладено 40-метрову магістральну лінію від річки Клязьми. Загалом залучили близько 120 фахівців і 36 одиниць техніки.

Уночі 11 січня в Підмосков'ї почалася велика пожежа. Так, в Обухово загорівся цех із виробництва полімерних виробів. Про це повідомив російський Telegram-канал SHOT.

Повідомляють, що вогонь поширився на площі у 8000 квадратних метрів.

"Займання почалося близько 12 години ночі. Наразі пожежі вже присвоєно ранг №3, поки локалізувати її не вдається, з вогнем бореться понад 100 осіб. Про постраждалих поки не повідомлялося, персонал цеху самостійно евакуювався з будівлі", — ідеться в повідомленні.

Зазначається, що виробничий цех належить ТОВ "Павітек". Компанія спеціалізується на виготовленні акустичних підкладок із полімерних композицій, універсальних килимків, а також спортивних продуктів: різноманітних підлогових покриттів, килимків для фітнесу тощо.

У МНС Росії підтвердили пожежу. У відомстві заявили, що для гасіння довелося залучити три пожежні гідранти. Також було прокладено 40-метрову магістральну лінію від річки Клязьми.

"Роботи ускладнюються високим пожежним навантаженням будівлі. Загалом на місці працюють приблизно 120 фахівців і 36 одиниць техніки", — заявили в МНС Росії.

Пізніше з'явилося повідомлення про те, що пожежу локалізовано.

Де знаходиться Обухове

Обухово — це робоче селище в Богородському міському окрузі Московської області. Там протікають річки Клязьма та її притока Шаловка.

Обухове на карті Фото: Google Maps

Нагадаємо, що 9 січня повідомлялося, що в РФ за минулий рік показник пожеж зріс на 125%. Найбільша кількість пожеж сталася в Московській, Ленінградській і Свердловській областях та Краснодарському краї. "Тренд" на зростання кількості пожеж на підприємствах фіксувався протягом усього року. Загалом у 2023 році було 939 пожеж у РФ, тоді як у 2022 — 416. Тобто у 2023 році кількість пожеж у Росії зросла на 125,7% порівняно з попереднім роком. А на 24,5% зросли пожежі у 2022 році порівняно з 2021.