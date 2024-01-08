У Санкт-Петербурзі сталася масштабна пожежа: горить ангар (відео)

За даними рятувальників, пожежа в складі з поліетиленом і картонною упаковкою поширилася на 4 тисячі квадратних метрів. Саме приміщення не вдалося врятувати від вогню.

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У понеділок, 8 січня, у місті Санкт-Петербург, Російська Федерація, сталася пожежа у складському приміщенні. Площа загоряння становила 4 тисячі квадратних метрів. Про це повідомило МНС РФ.

"У Невському районі горить ангар. Відомостей про постраждалих не надходило", — ідеться в повідомленні.

Як повідомили в джерелі, площа пожежі — 4 000 квадратних метрів.

Трохи згодом російські пожежники зазначили, що "локалізували пожежу на 2 000 квадратних метрах".

А також уточнили, що "горить ангар із поліетиленом і картонною упаковкою".

Також у російському виданні "Фонтанка" заявили, що рятувальники зіткнулися з проблемами під час гасіння пожежі.

"Кажуть, горів ангар із поліетиленом і картоном. Ділянка безводна, тож рукав довелося тягнути спочатку на 600 метрів, потім на кілометр, вогонь встиг розповсюдитися на 4 тисячі квадратів. Ангар не врятувати, але сусідні будівлі вдалося відстояти. Постраждалих немає. А далі — дізнавачі встановлять, чому загорілося", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 24 листопада сталася пожежа на території московської електропідстанції "Чагіно". Тоді ж повідомляли про густий дим і загоряння трансформатора, а також 120 літрів палива.

Також 4 грудня в Москві горів завод, що випускає спецтранспорт.

Крім того, 7 грудня в Москві горів "Електрозавод". Пожежа почалася на першому поверсі лакофарбового цеху, розташованого на заводі з виготовлення залізобетонних виробів і металевих конструкцій.

А 1 грудня в Росії горів ринок "Садовод". Там вибухнули балони з хімікатами. Площа пожежі досягла 600 квадратних метрів. За інформацією МНС РФ, пожежа спалахнула в торгових павільйонах. Пізніше у відомстві уточнили, що на ринку загорілися товари в суміжних трирівневих контейнерах.