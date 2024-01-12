Готували держпереворот: у армії Польщі викрили проросійську мережу, — ЗМІ
Членів Асоціації звинувачують у підбурюванні до вбивства одного з генералів, роботі на розвідку інших країн та спонуканні військовослужбовців Війська Польського до відмови від виконання службових обов'язків.
Співробітники Агентства внутрішньої безпеки у Польщі 12 січня провели обшуки в квартирах членів асоціації, яка надає допомогу та підтримку військовослужбовцям, які мають вакцинуватися проти Covid-19. Розслідування, проведене на підставі повідомлення Служби військової контррозвідки, стосується, зокрема, планування держпереворота і шпигунство. Про це пише місцеве видання OKO.press.
Силовики обшукали приміщення, де перебувало щонайменше шість осіб. За інформацією видання, ці дії були вчинені у зв'язку з розслідуванням підготовки державного перевороту.
Під час обшуку в квартирах вилучено комп'ютери, телефони та носії інформації. Також в одному з приміщень було виявлено радіоаматорське обладнання, яке могло використовуватися для зв’язку з людьми в Росії та Білорусі.
Усі фігуранти пов’язані або співпрацювали з проросійською організацією антивакцинаторів — Асоціацією "Brońmy Uniduru dla Przyszlnej Generations" (Захищаємо форму для майбутніх поколінь). Матеріали про їхню діяльність збирали дві служби: Служба військової контррозвідки та Агенство внутрішньої безпеки.
Діяльність організації "Brońmy Uniduru dla Przyszlnej Generations" пов’язана зі створенням мережі проросійських активістів у Польщі, головним завданням якої була кампанія проти вакцинації. Активісти-антивакцинатори нібито вербували солдатів Війська Польського для проросійської діяльності під виглядом руху проти вакцинації.
Солдати, втягнуті в рух, піддавалися повчальній ідеології. Їм пропонувалося вести диверсійну діяльність у польській армії та нападати на її командирів.
Членів Асоціації звинувачують у:
- підбурюванні до вбивства одного з генералів;
- участь у діяльності зовнішньої розвідки;
- підбурювання вояків Війська Польського до відмови від виконання службових обов'язків;
- спонукання до використання незаконних погроз з метою змусити командування Збройних сил Польщі утриматися від виконання службових обов’язків.
Агентство внутрішньої безпеки поки не виступало з офіційною заявою з цього приводу.
Видання Кresy.pl пише, що фігурантам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 20 років.
Активісти, в яких спецпризначенці провели обшуки:
- Шчепан Кшевіцький, блогер;
- Йовіта Кошин-Сумара, блогер;
- Якуб Кушпіт, лідер організації "Bronimy munduru";
- Олександр Сергій — активіст організації "Bronimy munduru", який вербував вояків до антипольської організації.
- Катажина Тарнава-Ґвóздзь — юридична радниця.
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