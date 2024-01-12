Готували держпереворот: у армії Польщі викрили проросійську мережу, — ЗМІ

Членів Асоціації звинувачують у підбурюванні до вбивства одного з генералів, роботі на розвідку інших країн та спонуканні військовослужбовців Війська Польського до відмови від виконання службових обов'язків.

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Співробітники Агентства внутрішньої безпеки у Польщі 12 січня провели обшуки в квартирах членів асоціації, яка надає допомогу та підтримку військовослужбовцям, які мають вакцинуватися проти Covid-19. Розслідування, проведене на підставі повідомлення Служби військової контррозвідки, стосується, зокрема, планування держпереворота і шпигунство. Про це пише місцеве видання OKO.press.

Силовики обшукали приміщення, де перебувало щонайменше шість осіб. За інформацією видання, ці дії були вчинені у зв'язку з розслідуванням підготовки державного перевороту.

Під час обшуку в квартирах вилучено комп'ютери, телефони та носії інформації. Також в одному з приміщень було виявлено радіоаматорське обладнання, яке могло використовуватися для зв’язку з людьми в Росії та Білорусі.

Усі фігуранти пов’язані або співпрацювали з проросійською організацією антивакцинаторів — Асоціацією "Brońmy Uniduru dla Przyszlnej Generations" (Захищаємо форму для майбутніх поколінь). Матеріали про їхню діяльність збирали дві служби: Служба військової контррозвідки та Агенство внутрішньої безпеки.

Діяльність організації "Brońmy Uniduru dla Przyszlnej Generations" пов’язана зі створенням мережі проросійських активістів у Польщі, головним завданням якої була кампанія проти вакцинації. Активісти-антивакцинатори нібито вербували солдатів Війська Польського для проросійської діяльності під виглядом руху проти вакцинації.

Солдати, втягнуті в рух, піддавалися повчальній ідеології. Їм пропонувалося вести диверсійну діяльність у польській армії та нападати на її командирів.

Членів Асоціації звинувачують у:

підбурюванні до вбивства одного з генералів;

участь у діяльності зовнішньої розвідки;

підбурювання вояків Війська Польського до відмови від виконання службових обов'язків;

спонукання до використання незаконних погроз з метою змусити командування Збройних сил Польщі утриматися від виконання службових обов’язків.

Агентство внутрішньої безпеки поки не виступало з офіційною заявою з цього приводу.

Видання Кresy.pl пише, що фігурантам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 20 років.

Активісти, в яких спецпризначенці провели обшуки:

Шчепан Кшевіцький, блогер;

Йовіта Кошин-Сумара, блогер;

Якуб Кушпіт, лідер організації "Bronimy munduru";

Олександр Сергій — активіст організації "Bronimy munduru", який вербував вояків до антипольської організації.

Катажина Тарнава-Ґвóздзь — юридична радниця.

Нагадаємо, що у кабінетах головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужногоі його помічника Костянтина Бушуєва 17 грудня знайшли пристрої для прослуховування. Технічний засіб не працював, слідів збору даних і передавання аудіозаписів не виявили.

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