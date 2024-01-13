Ведмідь Ямпіль після обстрілів в Україні знайшов новий дім у Шотландії (фото)

За відомостями журналістів, співробітники зоопарку стежитимуть за твариною — можливо, у нього проявляться ознаки ПТСР. Він побував у зоні бойових дій і дістав контузію від снаряда, що розірвався поблизу.

Ведмідь, який постраждав від російських обстрілів, тепер житиме в зоопарку Five Sisters у Шотландії. 12-річний гімалайський ведмідь на прізвисько Ямпіль — один із небагатьох мешканців зоопарку на Донеччині, які вижили під час обстрілів. Про це повідомляє BBC.

Ім'я йому дали за назвою села, де його знайшли. Спочатку він опинився в притулку для тварин у Бельгії. Тепер же переїхав у свій постійний дім у зоопарку Five Sisters у шотландському окрузі Вест-Лотіан.

Ямпіль

Співробітники зоопарку розповіли журналістам, що ведмідь виглядає спокійним, попри тривалу подорож у 1100 кілометрів. Незабаром після прибуття до зоопарку він уже перекушував своїми улюбленими ласощами — огірками.

Водночас повідомляється, що співробітники зоопарку пильно стежитимуть за твариною — можливо, у неї проявляться якісь проблеми, схожі на посттравматичний розлад (ПТСР), адже вона побувала в зоні бойових дій.

Ямпіль отримав контузію під час обстрілу. Виявили його в жовтні 2022 року. Основна частина з 200 тварин зоопарку в Донецькій області загинула.

Ямпіль

Спочатку транзитом через Польщу Ямполя привезли в бельгійський притулок для тварин Natuurhulpcentrum. Тепер у нього вже є постійний дім у Західному Колдері, біля Единбурга.

"Ямпіль пройшов через багато чого. Він дуже нервував, зустрічаючи людей. Ми хотіли бути делікатними, намагалися, щоб він не чув гучних звуків. Він пережив жахливе. Час покаже, але зараз він виглядає напрочуд спокійнимта відпочившим. Вийшов зі своєї клітки, їв, пив і відпочивав — це приємно бачити. Дуже сподіваємося, що так буде й надалі", — сказав Адам Велш, керівник відділу освіти зоопарку.

Ямпіль

Власник зоопарку Five Sisters Брайан Карран раніше говорив, що співробітники зоопарку дуже переймалися, коли вперше побачили ведмедя, який дістав контузію після снаряда, що розірвався поруч.

Він житиме в тимчасовому вольєрі, і співробітники зоопарку стежитимуть, чи не впадає він у сплячку. Зараз зоопарк збирає кошти на новий вольєр вартістю 200 000 фунтів стерлінгів (232 520 євро), уже є близько 70 тисяч євро.

Гімалайський ведмідь, якого також називають місячним — через жовте хутро на грудях у формі півмісяця, належить до категорії вразливих видів. За оцінками, всього на планеті залишилося менш як 60 000 особин.

Нагадаємо, що в Чорнобильському заповіднику помітили бурого ведмедя, якого війна не змусила піти.

Раніше повідомлялося, що в США голодний ведмідь увірвався в будинок і вкрав лазанью.