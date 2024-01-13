"Підписи зібрано": у ЄС наблизилися до позбавлення Угорщини права голосу в Європейській раді

За словами депутата від Фінляндії Петрі Сарвамаа, йому вдалося зібрати 120 голосів своїх колег із різних партій і держав. Голосування за резолюцію може відбутися вже наступного тижня.

У Європарламенті розглянуть питання позбавлення Угорщини права голосу в Європейській раді через дії прем'єра Віктора Орбана. Про це повідомив депутат Європарламенту від Фінляндії Петрі Сарвамаа у себе в X (раніше Twitter).

За його словами, йому вдалося зібрати 120 голосів своїх колег із різних партій і держав.

"Підписи зібрано! Ми стали на крок ближче до позбавлення Орбана права голосу. Відгуки були сильними, спасибі всім, хто підтримав цю історичну петицію", — написав він.

Сарвамаа повідомив, що тепер необхідно якнайшвидше оцінити остаточну загальну підтримку ідеї петиції. Це відбудеться в залі пленарних засідань Європарламенту. Можливо, це станеться вже наступного тижня.

За словами представника Фінляндії, конкретний зміст резолюції, за яку голосуватиме Європарламент, перебуває ще на стадії узгодження. Однак у документі, як повідомляється, фігуруватиме стаття 7.2 "Договору про ЄС". Вона передбачає можливість призупинення певних прав держави-члена Євросоюзу за неодноразові порушення правил і цінностей союзу.

Позбавлення Угорщини права голосу в Єврораді: що відомо

Раніше Сарвамаа ініціював збір підписів за те, щоб забрати в Угорщини право голосу в Європейській раді. Він заявив, що через дії Орбана робота Євроради просто заблокована. Тому його необхідно позбавити права голосу.

"Зараз або ніколи. Механізм ухвалення рішень ЄС просто застряг через Віктора Орбана. Єдиний спосіб змусити це працювати — позбавити Орбана права голосу в Раді. Водночас ми показуємо, що в ЄС не допускається шантаж", — повідомив він.

Петрі Сарвамаа ініціював збір підписів Фото: Petri Sarvamaa/X

Також повідомлялося, що глава МЗС Угорщини Сіярто зустрінеться з Кулебою та Єрмаком. За словами спікера українського дипломатичного відомства Олега Ніколенка, переговори представників Києва і Будапешта відбудуться на території Закарпатської області.