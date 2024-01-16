"Санкції впливають": авіаперельоти в Росії стають дедалі небезпечнішими, — WP

За словами експерта з авіаційної безпеки Андрія Патракова, російська влада дозволяє авіакомпаніям використовувати деталі, термін служби яких давно минув.

Майже два роки санкцій проти Російської Федерації через війну в Україні призвели до того, що авіакомпанії РФ насилу отримують важливі запчастини і внаслідок цього скорочують стандарти безпеки. Про це пише The Washington Post 16 січня.

Повідомляється, що за перші вісім днів грудня цивільні російські літаки зіткнулися щонайменше з вісьмома серйозними механічними несправностями, унаслідок чого пілоти були змушені здійснювати вимушені посадки. На думку авторів статті, такі випадки вказують на зростання небезпеки авіаперельотів у Росії.

Як зазначають журналісти, у вересні 2022 року Міжнародна організація цивільної авіації висловила серйозні побоювання щодо здатності країни гарнатувати безпеку своїх літаків. Водночас в РФ продовжили наполягати на тому, що санкції не впливають на безпеку авіаперельотів.

Зі свого боку, директор російського авіаційного аналітичного центру "Авіапорт" Олег Пантелєєв у грудні заявив, що ризики "зросли в геометричній прогресії". За його словами, кількість технічних перевірок різко скоротилася.

Російський авіаційний аналітик Андрій Меньшенін додав, що "санкції впливають на безпеку польотів", проте російські авіакомпанії пом'якшили їхні наслідки, імпортуючи запчастини через Центральну Азію, Туреччину, Сінгапур, Іран та інші країни.

За словами російського експерта з авіаційної безпеки Андрія Патракова, влада РФ дає змогу авіакомпаніям використовувати деталі, термін служби яких давно минув, що призводить до збоїв під час польотів.

Патраков стверджує, що побоюється репресій із боку російської влади за обговорення ризиків, пов'язаних із авіацією. Він також зазначив, що авіаційна безпека в РФ була "повною катастрофою" ще до введення санкцій. За словами експерта, літаки продовжують літати з несправними деталями, такими як тріщини, навіть через довгий час після того, як їх потрібно було замінити.

Нагадаємо, 9 грудня ЗМІ повідомили, що через санкції чисельність поломок російських літаків протягом року зросла втричі. Від початку 2023 року було зафіксовано понад 180 випадків несправностей, які траплялися в польоті. У 2022 році подібних інцидентів було 60.

Наприклад, 8 грудня пасажирський літак Boeing 737 екстрено сів у новосибірському аеропорту "Толмачево" у зв'язку із загорянням двигунів. За даними медіа, під час набору висоти з обох двигунів раптом полетіли іскри та язики полум'я.