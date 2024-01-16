Везли з реабілітації: в ДТП у Польщі загинула 4-річна дівчинка з України (фото)

Польські ЗМІ повідомляють, що разом з дівчинкою загинув водій мікроавтобуса, місцевий підприємець. Також в автомобілі перебувала мати дитини, вона перебуває у лікарні.

У Польщі в Куявсько-Поморському воєвоодстві українці потрапили у смертельне ДТП. Загинули троє людей, серед яких одна дитина. Про це пише польське видання Wprost.

Зазначається, що аварія сталася в Осовці, що неподалік Бидгоща, на швидкісній трасі S5. Українці їхали в автомобілі Mercedes Vito та зіткнулися з автомобілем Opel Astra, який рухався проти руху приблизно 20 кілометрів.

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Видання пише, що 69-річний водій легкового автомобіля загинув на місці ДТП. 68-річного водія Mercedes Vito та 4-річну пасажирку госпіталізували у лікарню, однак вони загинули.

Журналісти пишуть, що загиблі в аварії мешкали у місті Бжезін у Каліському повіті. Дівчинка разом із мамою приїхали у Польщу у березні 2022 року, втікаючи від війни в Україні.

У день трагедії дівчинка поверталася з реабілітації. Повідомляється, що сім’я дитини разом із нею у серпні минулого року потрапили у смертельну аварію, в якій загинули дідусь і тітка.

Дівчинка вижила, однак в неї був параліч ніг, перелом шийного відділу хребта, перелом стегнової кістки та хронічна дихальна недостатність. З того часу вона могла пересуватися лише на інвалідному візку.

Зазначається, що разом із дівчинкою в аварії 13 січня загинув підприємець, який допомагав дитині та її матері. Саме він був за кермом автомобіля Mercedes Vito. Мати дівчинки теж їхала разом із донькою, вона вижила, однак досі перебуває у лікарні.

Нагадаємо, наприкінці грудня у Польщі автобус з українцями потрапив в аварію неподалік кордону. Повідомлялося, що водій автобуса врізався у припарковану вантажівку. Внаслідок аварії загинув 30-річний чоловік, ще 8 людей було госпіталізовано.

Окрім того, у листопаді у Польщі в ДТП загинули дві жінки та 6-річна дитина. Також стан 3-річної дитини та ще однієї жінки оцінювали як важкий. Зазначалося, що автобус віз українців до пункту пропуску, імовірно, що водій заснув за кермом.