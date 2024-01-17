Світ має підготуватися до хвороби X, — глава ВООЗ у Давосі

Тедрос Гебреїсус наголосив, що людство має зустрічати невідомі хвороби не просто підготовленим, а використовувати систему раннього попередження.

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреїсус, звертаючись до делегатів Всесвітнього економічного форуму в Давосі, закликав глобальний світ підготуватися до майбутніх невідомих хвороб. Про це 17 січня пише The Guardian.

Глава ВООЗ наголосив, що термін так званої хвороби Х, про яку йдеться, не новий — міжнародна організація використовує його ще з 2018 року. Він пояснює це тим, що поряд з наявними відомими вірусами MERS, Зіка, Ебола завжди можливий спалах якоїсь хвороби Х. Першим таким потрясінням для світу став Covid, який цілком можна назвати першою хворобою Х.

"Краще передбачити те, що може статися, тому що в нашій історії це траплялося багато разів. Ми не повинні зустрічати події непідготовленими… Така підготовка охоплює систему раннього попередження, а також системи, які можуть масштабуватися, коли виникає гостра потреба в додаткових медичних приміщеннях і робочій силі", — уточнив Гебреїсус.

І додав, що дехто говорить про можливу паніку, однак, на думку глави ВООЗ, це неправильно. Водночас Гебреїсус запевняє, що ВООЗ готувалася до появи вірусу, подібного до Covid, ще до пандемії 2020 року.

Covid-19 — що відбувається зараз

ВООЗ оголосила пандемію Covid-19 у березні 2020 року. Офіційно вона тривала до травня 2023 року. Однак на початку нинішнього року організація закликала всіх до маскового режиму і дотримання соціальної дистанції через можливість повторення Covid-19. Це пов'язано з тенденціями зростання кількості хворих на коронавірус у багатьох країнах.

В Україні деякі карантинні заходи щодо Covid-19 було скасовано протягом 2023 року, хоча загалом про нього забули 24 лютого 2022 року.

Раніше Фокус писав про новий штам коронавірусу під назвою Пірола і його небезпеки. Пандемія Covid-19 завершилася вже давно, але вірус, що мутує знову й знову, досі не послаблює свою присутність, вкотре явивши на світ потенційно небезпечний варіант.