Через будівництво метро: у Стамбулі обвалились два будинки (фото, відео)

За даними губернатора Стамбула Давута Гюля, на момент обвалення будівлі були порожніми, тому обійшлося без жертв.

У четвер, 18 січня, у Стамбулі обвалилися дві сусідні будівлі. Причиною стали роботи з будівництва метрополітену, пише турецький портал Sözcü.

Повідомляють, що обвалення сталося на дорозі перед 2-х і 3-х поверховими будинками в Ельмаликентському районі турецької столиці через будівництво метро в Умраніє.

Напередодні через загрозу обвалення було проведено евакуацію, тому на момент події в будинках не було людей. Вулицю, на якій сталася НП, закрили для руху транспорту та вжили посилених заходів безпеки.

Обвалення будинків у Стамбулі: що каже місцева влада

Губернатор Давут Гюль заявив, що навколо постраждалих будівель вжито необхідних запобіжних заходів. За його словами, внаслідок інциденту загиблих і поранених не було, оскільки будинки були порожніми.

У столичному муніципалітеті Стамбула зазначили, що під час робіт у метро співробітники відомства евакуювали будівлю після того, як кілька днів тому у двоповерховій будівлі було виявлено ризик.

Нагадаємо, 16 листопада в російській Астрахані обвалилася частина житлового п'ятиповерхового будинку. У Головному управлінні МНС Астрахані повідомили, що їм надійшла інформація від очевидця про появу тріщини в зовнішній стіні п'ятиповерхового житлового будинку.

Раніше, 26 червня, в одному з курортних міст Єгипту обвалилася багатоповерхова будівля, де туристи орендували житло на час відпочинку, а на першому поверсі розташовувався торговий центр. Йдеться про портове місто Александрія.