Путін доручив відшукати майно РФ, включно з активами часів Російської імперії, — росЗМІ

Як вказують російські журналісти, Кремль розглядає будь-які спроби конфіскації як пряму крадіжку.

Президент Росії Володимир Путін підписав указ, в якому зажадав провести пошук, оформлення і правовий захист нерухомості Росії за кордоном, охоплюючи періоди як СРСР, так і Російської імперії. Про це 19 січня повідомляє ТАСС.

Відповідно до цього документа, відповідальність за цей процес покладено на Управління справами президента (УДП) і Міністерство закордонних справ Росії.

Для цих цілей буде надано субсидію Підприємству з управління власністю за кордоном, що є частиною УДП. Кошти, виділені в рамках субсидії, призначені для покриття витрат, пов'язаних із пошуком і оформленням нерухомості Росії, а також юридичним захистом цього майна, включно з активами Російської імперії та колишнього СРСР.

Як зазначає російське видання The Moscow Times, 2021 року правила субсидування для пошуку закордонної нерухомості було змінено, і цей процес перестав бути підставою для виділення коштів. Новий указ повертає цей механізм субсидування, наказуючи конкретному підприємству здійснювати пошук і забезпечувати юридичний захист російських активів за кордоном.

У січні січня 2024 року країни Євросоюзу розпочали реалізацію пропозиції Єврокомісії про використання доходів від $300 мільярдів заморожених активів Росії в інтересах України. Президент України Володимир Зеленський висловив свою підтримку цій ініціативі, розглядаючи її як чесний і законний крок, а також як сигнал для потенційних агресорів у світі.

У відповідь на ці кроки російські представники почали погрожувати можливими судовими розглядами й обіцяли аналогічну відповідь у разі конфіскації російських активів. Кремль розглядає будь-які спроби конфіскації як пряму крадіжку, заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Нагадаємо, 2 січня глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що прогрес у питанні конфіскації російських активів на користь України вже є, а єдині норми цього механізму можуть бути схвалені протягом 2024 року.