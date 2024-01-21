Перед виборами Путін пообіцяв гроші регіонам через падіння рівня життя та відсутності перемог

За поясненням представника ГУР, у Кремлі прагнуть заспокоїти населення, зберегти повну суспільну підтримку війни проти України та не допустити дестабілізації всередині РФ, ознаки якої стає дедалі важче приховати.

Перед виборами в Росії президент Володимир Путін бере участь в кампанії, спрямованій на укладення нового соціального договору із населенням. Про це в коментарі "РБК-Україна" заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР) Андрій Черняк.

За словами Черняка, невтішне тло так званої виборчої кампанії у Москві вирішили замаскувати шляхом "контакту" Путіна із "ґлубінним народом" — представниками місцевого самоврядування.

Андрій Черняк додав, що через відсутність результатів на фронті, а також спричинені війною проти України міжнародну ізоляцію та економічні труднощі рівень життя населення в РФ та підтримка продовження бойових дій впали.

"Проведення всеросійського форуму "Мала батьківщина — сила Россії" у січні 2024 року — одна із показових ілюстрацій спроби режиму знизити суспільну напругу та виправдати злочинні дії агресивної Москви", — сказав він.

Під час форуму, за даними ГУР, Путін пообіцяв виділити регіонам грошей на розвиток, зокрема, газифікацію, дороги, лікарні, школи на тлі "підтримки учасників так званої "СВО", "перемоги" Росії, "неефективності" протиросійських санкцій, а також "згуртованості" народу.

Щодо реалізації внутрішньої політики, у Кремлі роблять все можливе, щоб утримати контроль над ситуацією та уникнути соціального "вибуху" під час електорального циклу. Таке завдання Москва доручила силовикам, а також представникам муніципалітетів, яких в Росії близько 7% від усіх виборців.

Тим часом запускається й інша кампанія від Фонду боротьби з корупцією під керівництвом Олексія Навального за назвою "Росія без Путіна". Організація закликає росіян активно використовувати передвиборчий період для поширення інформації та агітації проти чинного президента.

Додамо, що наприкінці 2023 року стало відомо, що російська влада вирішила провести вибори президента у форматі триденного голосування з масовим обходом громадян.