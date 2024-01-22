Лавров прилетів до Нью-Йорка: його літак облітав недружні країни, — росЗМІ

Російські медіа повідомляють, що Лавров візьме участь у засіданні Ради безпеки ООН, яку Росія збирає щомісяця для "засудження" постачання зброї Україні.

Очільник МЗС Росії Сергій Лавров прилетів до Нью-Йорка на засідання Ради безпеки ООН. Борт російського міністра летів північним шляхом та облітав недружні країни. Про це повідомляє російське видання ТАСС.

Зазначається, що політ від Москви зайняв 12 годин 45 хвилин та він пройшов без жодних несподіваних ситуацій.

Зокрема, Сергій Лавров візьме участь у засіданні Ради безпеки ООН, де обговорюватимуть питання Близького Сходу та України. Як повідомляли українські ЗМІ, засідання проведуть на вимогу Росії яка вкотре намагається засудити військову допомогу у вигляді зброї, яку отримує України для протистояння у цій війні.

Журналісти писали, що РФ кожного місяця збирає Раду безпеки ООН для обговорення цього питання, втім члени організації та доповідачі постійно наголошують, що надання такої допомоги для України відповідає Статуту ООН.

Також російські медіа повідомляли, що на засіданні Росія планує обговорити удар по Донецьку 21 січня, який начебто здійснила Україна

"Недружні" для РФ країни

На початку весни 2022 року у Росії склали список "недружніх" країн, до якого увійшло 50 держав. Недружніми стали ті країни, які ввели проти РФ санкції у зв’язку з повномасштабним вторгненням в Україну.

Власне, росіянам та російським компаніям, які мають зобов’язання перед іноземними кредиторами "недружніх" країн, влада Росії дозволила виплачувати їх не у валюті, а рублях. Окрім того, у РФ заявляли, що планують запровадити обмеження на в’їзд для громадян цих країн.

Нагадаємо, нещодавно Сергій Лавров сказав, що Росія не бачить у США інтересу до врегулювання ситуації в Україні. Також він заявив, що на Україну начебто чекає доля Афганістану.

Також раніше Лавров повідомляв, що Росія начебто ніколи не уникала мирних переговорів. Він пригрозив, що чим довше триватиме війна, тим складнішими будуть умови для України.