Шторм Іша заблокував рух транспорту у Великій Британії та Ірландії (фото, відео)

У деяких місцях пройшли сильні зливи, 26 попереджень оголосили про повені в Англії та 27 у Шотландії.

У понеділок, 22 січня, шторм Іша пронісся по всій Великій Британії, завдавши руйнувань та заблокувавши рух на дорогах. Видання The Guardian повідомило подробиці.

Швидкість вітру сягала 159 кілометрів на годину (99 миль на годину). Буревій спричинив перебої в електропостачанні, спровокував зупинку транспорту та значні руйнування. До полудня понеділка на всій території країни зберігався жовтий рівень небезпеки через сильний вітер.

У Шотландії "незвичайне" червоне попередження про небезпеку для життя діяло до 5 ранку. Це призвело до повного призупинення залізничного сполучення по всій країні.

У Лондоні пасажири зіткнулися зі значними перебоями в роботі транспорту. Внаслідок дії шторму були пошкоджені залізничні колії і інфраструктура. Обмеження в управлінні повітряним рухом призвели до скасування і перенаправлення рейсів, що вплинуло на плани багатьох людей.

Тисячі будинків на північному заході Англії та Уельсу занурилися в темряву через відключення електроенергії в постраждалих районах. Енергетичні компанії повідомили щодо значної кількості скарг, оскільки вони працюють над відновленням електропостачання.

У деяких місцях пройшли сильні зливи, 26 попереджень оголосили про повені в Англії та 27 у Шотландії. У Белфасті людина постраждала від уламків. Їй надали допомогу на місці події екстрені служби.

Дублінський аеропорт в Ірландії повідомив, що 114 рейсів було скасовано. Ще 36 рейсів перенаправлено в інші аеропорти через погоду в неділю.

Діють обмеження управління повітряним рухом, що призвело до скасування деяких рейсів і відхилень у повітрі. Рейс, що летів із Шарм-ель-Шейха до аеропорту Глазго, оголосив надзвичайну ситуацію через шторм Іша. Представник аеропорту Глазго сказав, що рейс TUI "перенаправлено до Манчестера через поточні погодні умови".

Нагадаємо, 3 січня британець врятував дитину з машини, що тонула під час шторму. Чоловік прикріпив автомобіль, що тонув, до мосту ременями з храповим механізмом. Потім попросив жінку перелізти на заднє сидіння, щоб витягнути її з вікна.