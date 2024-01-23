На кордоні Казахстану та Киргизстану стався потужний землетрус: що відомо (фото, відео)

Як стверджує МНС Казахстану, інформації про жертви та руйнування не надходило. У столиці Киргизстану Бішкеку також зазначили, що жертв і руйнувань не зафіксовано.

На кордоні Казахстану та Киргизстану стався землетрус магнітудою 6,7. Землетрус стався о 00 год. 09 хв. за алматинським часом (о 20.09 за київським часом), тобто фактично вже 23 січня. Про це повідомили в Національному науковому центрі сейсмологічних спостережень і досліджень казахстанського МНС.

Епіцентр землетрусу знаходився за 264 км на південний схід від Алмати на кордоні двох країн на глибині 65 кілометрів.

"Землетрус стався на південному узбережжі озера Іссик-Куль, понад 200 кілометрів від міста Алмати. Цей землетрус є транзитним. Інтенсивність на території Алмати дійшла до 5 балів. Магнітуда — близько 7. Тобто характеристика магнітуди енергетична. Інтенсивність — це характеристика коливань поверхні ґрунтової маси. Цей землетрус не становить жодної небезпеки для Алмати", — уточнив ексдиректор Інституту сейсмології Танаткан Абаканов.

Фото: Earth.com

Підземні поштовхи відчувалися в Алмати і Бішкеку, жителі міст вийшли на вулиці.

Фото: З відкритих джерел

У казахському Міністерстві з надзвичайних ситуацій попросили жителів вийти на вулиці до особливого розпорядження.

За даними Європейсько-середземноморського сейсмологічного центру, в цей час стався землетрус магнітудою 7 за 270 км від Алмати і 120 км від китайського міста Аксу (Сіньцзян-Уйгурський автономний район).

Обидва видання пишуть, що в Алмати приблизно о 20:45 відчувалися повторні поштовхи. МНС республіки підтвердило, що сталися повторні поштовхи магнітудою 2-3.

У столиці Казахстану Астані, як повідомляє МНС, усе спокійно.

Повідомлень про жертви в Алмати, за даними начальника міського департаменту з надзвичайних ситуацій Нурлана Атигаєва, не надходило.

У Киргизстані жертв і руйнувань, як повідомили в МНС, також не зафіксовано.

Підземні поштовхи відчувалися і в столиці Киргизстану — Бішкеку. Як пише інформагентство "АКІ-прес", деякі жителі міста вийшли на вулиці. У МНС Киргизстану повідомили, що "в Бішкеку відчувалося в межах 4-5 балів" і зазначили, що також не зафіксовано жертв і руйнувань.

У Румунії 15 січня приблизно об 11:00 за київським часом стався землетрус у зоні сейсмічної активності Вранча.

У центральній Японії 1 січня стався потужний землетрус магнітудою 7,6. У країні оголосили попередження для жителів негайно залишити деякі райони західного узбережжя у зв'язку із загрозою цунамі. Після цього протягом дня сталася серія сильних повторних землетрусів — їх зафіксували понад 100 за 12 годин. Відомо, що внаслідок природного катаклізму загинуло понад 160 осіб.

Нагадаємо, Фокус писав, що 1100 років тому стався одночасний розрив двох ліній розлому, внаслідок чого виник потужний "мегатрус". Його магнітуда була 7,8. Група вчених з Університету Арізони вважає, що це може повторитися.