З російського бізнес-джету, що розбився в Афганістані, вкрали 1,2 мільйона доларів

За інформацією журналістів, перевіряється можлива причетність до крадіжки коштів місцевого військового підрозділу руху "Талібан", який першим прибув на місце інциденту.

З російського літака Falcon 10, який нещодавно розбився у горах Афганістану, невідомі вкрали 1,2 мільйона доларів. Про це повідомляє видання Hasht e Subh.

Як зазначають журналісти, афганська влада розшукує осіб, які вкрали значну суму готівки з літака Falcon 10, що зазнав авіакатастрофи 20 січня в провінції Бадахшан. Крім того, перевіряється можлива причетність до розкрадання місцевого військового підрозділу руху "Талібан", який першим прибув на місце інциденту.

За даними джерел видання, з російського літака невідомі вкрали 1,2 мільйона доларів. Після виявлення зникнення коштів губернатор талібів у Бадахшані Мохаммад Аюб Халід організував спеціальну комісію для розслідування інциденту.

Голова розвідки "Талібану" у провінції взяв на себе відповідальність за пошук крадіїв. Перевірятимуть й талібів, які першими прибули на місце події і, за інформацією газети, пов'язані із керівником армійського штабу угрупування — Фасіхуддіном Фітре.

Російський літак розбився в горах Афганістану: деталі

Нагадаємо, у горах Афганістану через відмову двох двигунів розбився літак іноземного виробництва Falcon 10B з росіянами на борту. Катастрофа сталася вперше після введення США і ЄС санкцій з лютого 2022 року на нові постачання, техобслуговування і страхування літаків.

За інформацією журналістів, літак, що розбився в Афганістані, виконував приватний медичний евакуаційний рейс із Паттайї (Таїланд) до Москви. В індійському місті Гая він приземлився для дозаправлення. На борту було шестеро осіб — четверо членів екіпажу і двоє пасажирів.

Перед катастрофою пілот повідомляв про технічні неполадки. Борт відхилився від курсу і врізався в гору Тофан у Ваханському районі біля кордону з Таджикистаном.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що в грудні пасажирський літак Boeing 737 екстрено сів у новосибірському аеропорту "Толмачова" у зв'язку із загорянням двигунів.

Фокус також писав, що за минулу осінь у Росії поламалося стільки літаків, скільки раніше ламалося за рік. За даними Росавіації, за 11 місяців 2023 року сталося 670 випадків поламання.