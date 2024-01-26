"Затримував дихання як міг": у США пройшла перша страта за допомогою азоту

Вбивця Кеннет Сміт вже "пережив" страту за допомогою ін’єкції, адже йому не змогли вставити голку. Син його жертви був присутній під час другої страти й заявив, що "маму це не поверне".

У США, в штаті Алабама, стратили засудженого за вбивство Кеннета Сміта за допомогою газоподібного азоту. Це стало першим застосуванням нового методу смертної кари після того, як чотири десятиліття тому запровадили смертельні ін’єкції. Деталями 25 січня поділились у Reuters.

Для Сміта ця страта була вже другою, адже першу спробу йому вдалося пережити. У листопаді 2022 року чоловіку мали ввести смертельну ін’єкцію, але після безрезультативних спроб вставити голку страту скасували.

У американському штаті вважають новий метод страти "найбільш безболісним і гуманним" з відомих людству. Передбачалося, що Сміт втратить свідомість менш як за хвилину і невдовзі помре. Однак, зі слів свідків, процедура зайняла більше часу.

Кати привезли в’язня у камеру страт на каталці. До його обличчя прив’язали промислову респіраторну маску, до якої була прикріплена каністра з чистим азотом. Журналісти розповіли, що кілька хвилин після активації азоту Сміт залишався у свідомості. Він тряс головою та звивався приблизно дві хвилини, а потім глибоко вдихнув та незабаром зовсім перестав дихати.

"Виявилося, що Сміт затримував дихання настільки довго, наскільки міг", — розповів комісар виправної колонії Джон Хемм.

Метод азотної асфіксії також схвалили в Оклахомі та Міссісіпі, але там його ще не запровадили.

Кеннет Юджин Сміт був засуджений за те, що 18 березня 1988 року жорстоко вбив 45-річну Елізабет Сеннетт. Вбивство жінки замовив її чоловік-проповідник, заплативши Сміту тисячу доларів.

Кілька родичів Сеннетт були присутні на страті. Вони розповіли, що пробачили вбивцям.

"Ніщо з того, що сталося тут сьогодні, не поверне маму. Це гірко-солодкий день, ми не будемо стрибати, кричати "ура" і таке інше. Ми раді, що цей день закінчився", — сказав Майк Сеннет.

Нагадаємо, у Кеннета Сміта був спільник, який також отримав тисячу доларів за вбивство. За даними слідства, чоловік Елізабет Сеннетт наважився найняти вбивць, бо був у боргах та хотів отримати страховку.

В Японії засудили до смертної кари палія Сіндзі Аоба. Чоловік влаштував пожежу в анімаційної студії, внаслідок чого загинули 36 осіб.