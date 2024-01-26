Авторитарний характер Кремля: у британській розвідці проаналізували вирок для Гіркіна

За інформацією аналітиків, після військового заколоту в Москві чутливіше ставляться до критики влади. У результаті це призвело до посилення репресій.

25 січня російський суд засудив колишнього співробітника ФСБ і "ексміністра оборони ДНР" Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) до чотирьох років позбавлення волі. У звіті розвідки Міністерства оборони Великої Британії поділилися своїм баченням ситуації.

За даними аналітиків, свій вирок він отримав за "екстремістську діяльність" і за "критику війни в Україні". При цьому у 2014 році Ігор Гіркін сам воював на боці бойовиків, після чого очолив так зване оборонне відомство "ДНР" на короткий термін.

"У 2022 році у своєму блозі він підтримав вторгнення в Україну, але пізніше виступив із різкою критикою російського керівництва та його управління "спеціальною військовою операцією" (офіційна назва Кремля повномасштабної війни в Україні, — ред.)", — ідеться в повідомленні.

До слова, арешт стався ще в липні 2023 року, практично одразу після військового заколоту колишнього глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, а вже в листопаді Ігор Гіркін заявив про свій намір балотуватися на вибори президента Росії.

У британській розвідці зазначили, що після спроби перевороту Кремль став більш чутливим до критики у свій бік від "жорстких націоналістів", особливо якщо це стосується війни в Україні.

"Вони є однією з небагатьох надійних альтернатив путінському керівництву. Вирок Гіркіну є частиною ширших репресій проти тих, хто критикує Кремль і війну в Україні, що відображає більш авторитарний характер життя в путінській Росії", — підсумували в Міноборони Великої Британії.

У британській розвідці проаналізували судовий вирок для Ігоря Гіркіна Фото: Міноборони Великобританії

Нагадаємо, 8 грудня Ігор Гіркін заявив, що Кремль може мати на нього такі самі плани, як і на колишнього главу ПВК "Вагнер". За його словами, Євген Пригожин становив "величезну небезпеку" для Москви, тому версію нещасного випадку відкидає. Найбільший страх ексватажка проросійських бойовиків — стати наступною жертвою.

25 грудня повідомлялося, що в Москві не дозволили висунути Ігоря Гіркіна-Стрєлкова кандидатом у президенти РФ. Водночас у нього є 700 прихильників, які не побоялися спробувати висунути його кандидатуру на вибори.