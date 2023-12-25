Бояться суперника: у Москві не дозволили висунути Стрєлкова кандидатом в президенти РФ

У колишнього ватажка проросійських бойовиків є 700 прихильників, які не побоялись спробувати висунути його кандидатом в президенти РФ.

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Експолковник ФСБ РФ Ігор Гіркін-Стрєлков, який перебуває в СІЗО за звинуваченням в екстремізмі, не став кандидатом в президенти Росії. Ініціативна група не змогла завершити реєстрацію через масову відмову московських нотаріусів реєструвати підписи його прибічників. Про спроби Гіркіна стати російським президентом розповіли на порталі The Moscow Times.

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Про ситуацію, яка склалась під час висунення Гіркіна в президенти, стало відомо завдяки низці публікацій у Telegram його прибічників, а також представників росЗМІ. В підсумку необхідну кількість підписів зібрали, але не змогли їх офіційно оформити через дії нотаріусів.

Як з'ясувалось, 24 грудня у готелі "Ізмайлово" у Москві зібралось близько 700 осіб, які хотіли взяти участь у збиранні підписів на підтримку арештованого росіянина. Про те, що людей було багато, свідчать світлини дружини Гіркіна Мирослави Регінської. На фото, зробленому з-за спин присутніх, видно кілька сотень піднятих рук.

Прибічники Стрєлкова голосують на його підтримку Фото: Скриншот из Telegram

У певний момент почали збирати підписи і паспортні дані ініціаторів висунення Гіркіна в президенти. Набрали 521 підпис, написали свідки події. На зібранні був присутній спеціальний нотаріус, який мав засвідчити, що підписи зібрали без порушень — про це повідомили у Telegram-каналі журналіста Олексія Полоротова з "Осторожно, Media". Однак нотаріус відмовився виконати домовлене. Після цього організатори звернулись ще до чотирьох юристів, але жоден не погодився допомогти спільникам людини, яку підозрюють у екстремізмі.

РосЗМІ про деталі висунення Гіркіна в президенти Фото: Скриншот из Telegram РосЗМІ про дії нотаріусів при висуненні Гіркіна в президенти РФ Фото: Скриншот из Telegram

Журналісти The Moscow Times процитували позицію Регінської, яка вважає, що підписи можна зареєструвати пізніше. Однак наголошують, що навряд чи це можливо зробити не під час зібрання — це порушує відповідні закони РФ щодо виборів президента. Стрєлков у листопаді заявив про спробу позмагатись з президентом РФ Володимиром Путіним, нагадали на порталі. При цьому арештант стверджував, що має переваги: не такий "добрий та довірливий", як Путін, не має друзів-мільярдерів і краще обізнаний у військовій справі.

Вибори в РФ — деталі обрання президента

Ігор Гіркін-Стрлєков — російський пропагандист та військовий, який перебував на службі у ФСБ РФ. Росіянин брав активну участь у бойових діях у 2014 році — тоді йому вдалось тимчасово окупувати Слов'янськ у Донецькій області. За звинуваченням у збиття Боїнга MH-17 експолковника ФСБ засуджено на довічне ув'язнення (заочно). На сьогодні чоловік перебуває у московському СІЗО, куди він потрапив після надмірної критики дій військового командування.

Зазначимо, вибори президента РФ мають відбутись весною 2024 року. Президент РФ Путін вже висловив бажання вкотре взяти участь у президентських перегонах — про це він заявив під час зустрічі з військовими ЗС РФ, які воюють в Україні. Західні ЗМІ підрахували, якщо політик вкотре стане переможцем, то перебуватиме при владі довше, ніж Генсек СРСР Йосип Сталін.

Тим часом Путін почав призначати довірених осіб, які вестимуть агітацію у різних регіонах РФ. Стало відомо, що серед довірених осіб є російські військкори. які поширюють пропагандистські повідомлення про російсько-українську війну.

Між тим журналісти проаналізували поведінку Путіна, який бажає перебувати на посаді президента вже п'ятий термін. Зробили висновок, що він виглядає втомленим і чергує періоди активності з днями, коли зникає з публічного простору.