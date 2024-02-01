Повітряний простір Німеччини паралізував масштабний страйк: скасовано рейси в 11 містах

За даними журналістів, у страйку візьмуть участь понад 25 тисяч людей. Протести призвели до скасування рейсів до Берліна, Гамбурга, Франкфурта та багатьох інших міст.

У Німеччині працівники служби безпеки аеропортів оголосили, що мета масштабного страйку, який вони проводять 1 лютого, — підвищення оплати праці. Про це пише Euronews.

Як зазначає видання, очікується, що у страйку візьмуть участь понад 25 тисяч людей, які вважають, що сфера безпеки має залишатися привабливою як робоче місце.

"Безпека у повітряному просторі — коштує дорого, однак без неї не обійтися", — наголошують страйкуючі.

Місцеві медіа зауважують, що вже зараз Німеччина потерпає від дефіциту кваліфікованих працівників, здатних виходити на роботу у вихідні та святкові дні. З часом ситуація лише ускладнюватиметься.

Що вимагають страйкарі

Німецька профспілка Union Verdi, яка веде перемовини із Федеральною асоціацією компаній авіаційної безпеки (BDLS), оголосила страйк співробітників служби безпеки, який триває в аеропортах Франкфурта, Берліна, Гамбурга, Бремена, Ганновера, Кельна, Дюссельдорфа, Лейпцига, Дрездена, Ерфурта і Штутгарта. Страйк спрямований на пасажирські та вантажні перевезення.

Наразі працівники сфери безпеки вимагають:

збільшення зарплати на 2,8 євро за годину;

збільшення бонусів;

оплату за понаднормові години.

Як страйк вплине на життя країни

Такий масштабний страйк, який розпочався в четвер, 1 лютого, фактично зупинить роботу 11 аеропортів по всій країні.

Флагманський авіаперевізник Німеччини Lufthansa постраждав надто серйозно, але закликає мандрівників залишитися 1 лютого вдома. У заяві авіакомпанії йдеться про те, що в аеропортах не буде доступу до зони вильоту, оскільки контрольно-пропускні пункти будуть закриті. Це означає, що пасажири не зможуть пройти перевірку, необхідну для легального польоту. В авіакомпанії також повідомили, що клієнти зможуть безкоштовно перебронювати квитки.

В Austrian Airlines попередили, що рейси можуть затримуватися. Людей просять стежити за інформацією на офіційному сайті авіакомпанії.

В Eurowings пасажирам пропонують скористатися залізничним транспортом або дочекатися альтернативних рейсів.

Порушення роботи аеропортів очікується, як мінімум, з 3:00 1 лютого до 3:00 2 лютого. Страйк не зачепив лише аеропорт Мюнхена.

Нагадаємо, що у Фінляндії скасовують понад 550 авіарейсів через страйк 1-2 лютого. Це відбулося на тлі оновленої реформи ринку праці. Вона передбачає скорочення допомоги з безробіття. Тим часом місцеве населення виступає проти.

Що робити, якщо заброньовано рейс до Німеччини на 1 лютого

Насамперед потрібно перевірити свій статус в авіакомпанії перед поїздкою до аеропорту. Так, інформація про рейси Lufthansa оновлюватиметься на сайті та в додатку авіакомпанії, де пасажири також зможуть перебронювати квитки через Сервісний центр.

Згідно з правилами ЄС, якщо ваш рейс скасовано, авіакомпанія має повернути вам гроші або перенести рейс, навіть якщо це означає використання іншого перевізника.

Крім того, у таких випадках авіапасажири мають право на додаткову компенсацію та витрати на проживання, якщо це необхідно.

Нагадаємо, Фокус писав про масштабний страйк на залізниці у Німеччині. Машиністи не вийшли на роботу по всій країні.