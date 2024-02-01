Низька зарплата, втрата роботи: кожен п'ятий поляк відчуває неприязнь до українців, — дослідження

Негативне ставлення особливо помітне у віковій групі 25-34. 55-річні здебільшого позитивно ставляться до вихідців з України.

Жителі Польщі надають уже не настільки привітно приймають українців, які рятуються від війни. Турбуються переважно про те, щоб не втратити робоче місце, і вважають, що приплив біженців вплинув на повільне зростання зарплат. Про це повідомляє Gazeta PL з посиланням на дані соцдослідження Польського економічного інституту та "Польського барометра ринку праці".

Підсумки дослідження Personnel Service свідчать про те, що 22% польських громадян негативно налаштовані щодо українців. Такі настрої особливо помітні у віковій групі 25-34. Люди старше 55 здебільшого ставляться до українців позитивно.

Експерт з ринку праці Кшиштоф Інглот висловився про те, що зростання вартості життя позначається на негативному ставленні до українців. До всього іншого, поляки дедалі більше побоюються, що український переселенець залишить їх без роботи.

"Ми вважаємо їх більш конкурентоспроможними на ринку праці та стурбовані їхнім впливом на темпи зростання заробітної плати", — зазначив він, додавши також, що українці все ж заповнюють прогалини в тих секторах, куди люди з польським паспортом не йдуть.

Експеримент із резюме

Аналітики Польського економічного інституту влаштували експеримент. Склали 375 фіктивних резюме від українок і польок зі схожими навичками.

У підсумку, громадянки Польщі отримували відгуки з пропозицією "простої роботи" у 27,6% випадків. Українкам же передзвонювали в 19,5% випадків. З 375 резюме відповідь отримали тільки 56 претенденток на вакансії, або 15%.

Нагадаємо, що, згідно з вересневим дослідженням CBOS Foundation, неприязнь громадянок Польщі до молодих українок може бути пов'язана з конкуренцією за робочі місця і за місцевих чоловіків.

Також повідомлялося, що в Польщі хочуть змінити умови підтримки українських біженців.