Пенсіонер у РФ приніс в магазин пістолет: його пропозиція змусила продавця викликати поліцію

Окрім самої зброї росіянин захопив з собою 18 патронів. Як згодом з’ясувалось, пістолет був саморобним.

У Москві пенсіонер прийшов з неординарною пропозицією в магазин. Деталями інциденту з посиланням на пресслужбу ГУ МВС 1 лютого поділились у ТАСС.

У столиці РФ затримали 70-річного чоловіка. Він прийшов у продуктовий магазин з пістолетом та патронами, здивувавши своїм проханням. Пенсіонер намагався обміняти зброю на пляшку горілки.

Фото: ТАСС

Співробітник магазину звернувся в поліцію, і росіянина затримали. З’ясувалось, що 70-річний мешканець Москви раніше вже був засуджений. За якою статтею проти нього була порушена справа, не повідомляється.

Поліціянти вилучили у пенсіонера перероблений саморобним способом пістолет та 18 набоїв до нього. Усе це чоловік пропонував обміняти на алкоголь. Через інцидент проти нього порушили справу про замах на незаконний збут вогнепальної зброї, а самого росіянина відпустили під підписку про невиїзд.

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