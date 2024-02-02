Злочинці підставили пекарню, сховавши у торті величезну пачку "брудних" доларів (фото)

Ховати гроші всередині випічки – популярний тренд, тож співробітники закладу нічого не запідозрили й взялися за це замовлення.

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Власницю пекарні у місті Лелінг, що на сході Китаю втягнули у злочинну схему з фінансовими махінаціями. Детальніше про цей випадок написало видання SCMP.

Все почалося з того, що до кондитерської надійшло замовлення на торт із сюрпризом з нагоди заручин. Клієнт просив заховати всередині десерту 20 тисяч юанів (2800 доларів). Ховати гроші всередині випічки – дуже популярний тренд у Китаї, тож господарка закладу на ім'я Чжан нічого не запідозрила і взялася за це замовлення.

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Як можна зрозуміти зі скриншотів їхнього листування у китайському месенджері WeChat, замовник попросив співробітницю пекарні зняти гроші готівкою, бо сам начебто був дуже зайнятий. Коли вона погодилася, недобросовісний клієнт переказав суму і повідомив, що родичі заберуть торт пізніше.

Однак невдовзі банківський рахунок Чжан заблокували, адже з’ясувалось, що переказані 20 тисяч юанів, були одержаними незаконним шляхом. Зловмисники втягнули заклад в цю аферу, щоб "відмити" кошти.

Клієнт попросив сховати в десерті 20 тисяч юанів Фото: Weibo

До речі, схожий інцидент трапився у китайській провінції Хунань минулого Різдва, коли власниця кондитерської прийняла замовлення на торт із сюрпризом в середині (10 тисяч юанів), а потім дізналась, що її рахунок заморожений. Поліція звинуватила жінку у ненавмисному сприянні злочину.

Раніше Фокус писав, як 36-річна австралійська кондитерка Скай Бейлі, яка займається випіканням десертів з оригінальним оформленням, здивувала користувачів мережі своїм "кокаїновим тортом". Жінка поділилась фотографіями кулінарного експерименту на сторінці пекарні Skysies Cakes в Facebook й викликала дуже неоднозначну реакцію в клієнтів. За словами Бейлі, торт з індивідуальним оформленням на 30-річчя сину замовила його матір.

До того ж ми розповідали про пару зі США, яка вирішила купити торт, щоб дізнатися стать своєї першої дитини, але все пішло не за планом. Під час урочистої події батьки так і не дізналися новину. Молода матір навіть почала плакати через розчарування. Згодом стало відомо, що магазин швидко виправив помилку і надіслав майбутнім батькам другий десерт безплатно.