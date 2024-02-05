У Росії загадково зник вертоліт Мі-8 з усім екіпажем: стало відомо, що з ним сталося

Гелікоптер належав МНС РФ та доставляв у день свого зникнення рятувальників на захід. Його припинили фіксувати радари, коли Мі-8 пролітав озеро у Карелії.

У Росії зник з радарів службовий вертоліт Мі-8. Деталями загадкового інциденту поділились 4 лютого у медіа SHOT.

Повідомляється, що гелікоптер зник, коли пролітав над Онезьким озером у Карелії. На борту було троє людей, у РФ розпочали пошуки.

Вертоліт належить МНС Росії та летів з Петрозаводська до міста Витегра у Вологодській області. З екіпажем безрезультатно намагались вийти на зв’язок, а пошуки ускладнила погода. Рятувальники були змушені добиратись до місця події на снігоходах.

Пізніше того ж дня у медіа передали, що зниклий Мі-8 летів на змагання в межах міжнародної конференції "Російський лід — 2024".

Екіпаж доставив працівників МНС, і після цього Мі-8 полетів на дозаправлення у Петрозаводськ. Невдовзі вертоліт зник з радарів.

"При цьому прогноз погоди був несприятливий — низька хмарність та слабка видимість, проте політ було дозволено. Останній сигнал із вертольота був зафіксований близько 20:30 приблизно за 20 км від села Дерев'яне", — розповіли журналісти.

У медіа опублікували список зниклих членів екіпажу:

командир повітряного судна Євсєєв В. Н.;

другий пілот Носов С. А.;

механік Біліда В. П.

Вже 5 лютого стало відомо, що насправді сталося зі зниклим Мі-8. З’ясувалось, що вертоліт впав на поверхню Онезького озера та пішов під лід. За попередніми даними, увесь екіпаж загинув.

Зазначається, що у районі пошуків рятувальники виявили частину фюзеляжу та велику пробоїну.

"Попередньо, гелікоптер при краху пробив лід і пішов на дно, саме тому у воді перестав працювати аварійний маяк, що утруднило пошуки. Вранці роботи на місці катастрофи продовжать водолази, глибина в цьому місці може досягати 50 метрів", — пояснили у медіа.

Нагадаємо, 3 лютого у Бєлгороді стався блекаут. У медіа інформували, що енергетики пояснюють зникнення світла у місті "технічним порушенням в мережі".

Раніше, 1 лютого, у Росії затримали та відпустили під підписку про невиїзд 70-річного чоловіка. Причиною стало його неординарне прохання у продуктовому магазині.