В Бєлгороді блекаут: в кількох районах міста на вулицях зникло світло (фото)
Місцеві енергетики стверджують, що сталося технічне порушення в мережі й вони працюють над перепідключенням.
В російському місті Бєлгороді зникло світло. Енергетики кажуть про "технічне порушення в мережі". Про це повідомляє телеграм-канал "Жесть Белгород".
Російські телеграм-канали масово пишуть про відсутність електроенергії на вулицях Бєлгорода.
"Енергетики повідомляють, що спеціалісти вже розпочинати перепідключення. Відбулося технічне порушення в мережі", — пишуть в публікаціях.
Також стверджується, що впродовж години-півтори електроенергію відновлять. Наразі блекаут стався на таких вулицях:
- 60 лет Октября;
- Спортивная;
- Губкина;
- Газовиков;
- Сургутская;
- Буденного;
- мкр. "Новый-1" і мкр. "Новый-2".
Губернатор Бєлгорода Вʼячеслав Гладков ніяк не коментував ситуацію на момент написання новини.
Нагадаємо, 1 лютого у РФ заявили про масовану атаку БПЛА у трьох областях: Бєлгородській, Воронезькій та Курській областях.
31 січня в Бєлгородській області 8 населених пунктів залишились без світла в результаті атаки дронів.