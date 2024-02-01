У Сирії розбився російський гелікоптер Мі-8, екіпаж загинув: деталі

Офіційно причини падіння борта невідомі. Гелікоптер міг втратити орієнтування через різке погіршення метеорологічних умов.

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У Сирії розбився російський гелікоптер Мі-8, у результаті чого загинув екіпаж. Про це повідомили в російському Telegram-каналі Fighterbomber, адміністратором якого є капітан ЗС РФ Ілля Туманов, 1 лютого.

"Ну і ще одна хренова новина. Кілька днів тому в САР (Сирійська Арабська Республіка, — ред.) було втрачено Мі-8АМТШ", — йдеться у повідомленні.

Адміністратор Telegram-каналу зазначив, що офіційно причини падіння борта невідомі. За попередньою інформацією, гелікоптер Мі-8 втратив орієнтування в ущелині через різке погіршення метеорологічних умов. У результаті чого екіпаж загинув.

Зазначимо, що на момент виходу публікації Російська Федерація офіційно не прокоментувала інцидент падіння гелікоптера Мі-8 у Сирії.

Падіння і знищення літаків Мі-8: що відомо

17 січня у росіЗМІ повідомили, що на околицях Бішкеку в Киргизстані упав російський гелікоптер Мі-8, у результаті авіааварії загинула щонайменше одна людина, ще семеро отримали поранення. За інформацією Міністерства оборони Киргизстану, вертоліт здійснив вимушену посадку під час проведення навчально-тренувального польоту.

18 січня стало відомо, що гелікоптер Мі-8 із серйозними пошкодженнями сів на автомобільну дорогу в Брянській області, тоді як інший — розбився у Киргизстані.

6 грудня в Telegram-каналі Управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача Збройних сил України розповіли, що на Лиманському напрямку українські військові знищили російський вертоліт Мі-8 за допомогою реактивної системи HIMARS. Спочатку оператори дронів виявили ворожий апарат, який сів у полі, передали координати артилеристам, а ті завдали влучного удару.

Нагадаємо, 17 січня гелікоптер Повітряно-космічних сил РФ здійснив аварійну посадку на трасі в Брянській області. В результаті чого відбувся обрив високовольтної лінії, проте екіпаж нібито не постраждав.