У Брянській області гелікоптер Мі-8 здійснив екстрену посадку на трасі (фото, відео)

Як пишуть російські медіа з посиланням на Міноборони РФ, внаслідок інциденту постраждалих немає. Втім при посадці гелікоптера стався обрив високовольтної лінії, без світла на деякий час залишилося чотири райони.

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У Брянській області аварійну посадку на трасі здійснив гелікоптер Повітряно-космічних сил Росії. Про це повідомив губернатор Брянської області Олександр Богомаз.

За його словами гелікоптер сів на трасі М3 неподалік кордону України у Севському районі.

Фото: Google Maps

Внаслідок інциденту стався обрив високовольтної лінії, втім постраждалих немає. Без світла залишилося чотири райони – Севський, Суземський, Брасовський і Комарицький. Зокрема, наразі електропостачання відновили у всі райони. За словами Олександра Богомаза, для цього було залучено додаткові джерела живлення.

Російські Telegram-канали писали, що внаслідок аварійної посадки гелікоптера екіпаж не постраждав.

Фото: соцмережі Фото: соцмережі

Також російські видання повідомляють з посиланням на Міністерство оборони Росії, що причиною аварійної посадки гелікоптера у Брянській області могла стати технічна несправність. У Міноборони також підтвердили, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Нагадаємо, 17 січня, як писали російські медіа, у столиці Киргизстану впав військовий вертоліт Мі-8. Повідомлялося, що одна людина внаслідок падіння гелікоптера загинула, ще семеро було травмовано.

У Міноборони Киргизстану заявляли, що вертоліт здійснив аварійну посадку під час навчально-тренувального польоту.

Також 13 травня минулого року повідомлялося, що у Брянській області розбився винищувач Су-34. Тоді медіа писали, що в області також розбився вертоліт Мі-8. Уламки гелікоптера впали неподалік житлових будинків.