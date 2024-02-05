У Німеччині не мають роботи 75% українських біженців: що заважає їм працевлаштуватися

За німецькими стандартами, наявність у 72% біженців з України вищої освіти, і часто не однієї, вважається "надкваліфікацією" і унеможливлює прийняття таких фахівців на некваліфіковану роботу.

У Німеччині оприлюднили статистику Мюнстерського університету, за якою лише 25,2% українців, котрі виїхали через війну, мають роботу. Про це пише німецький Bild із посиланням на Фонд Фрідріха Еберта.

Як зазначають автори дослідження, такий високий відсоток непрацюючих українських мігрантів порівняно з іншими європейськими країнами пояснюється кількома факторами.

Насамперед, як свідчать дані міжнародного Інституту досліджень ринку праці та професійних досліджень (IAB), 72% біженців з України мають вищу освіту, і часто не одну. Це вважається, за німецькими стандартами, надкваліфікацією, що унеможливлює прийняття таких фахівців на некваліфіковану роботу.

Інша причина недостатнього працевлаштування українців — це тривалий процес визнання рівня освіти. Так, дозволу працювати лікарем або фармацевтом у Німеччині потрібно чекати надто довго, а, наприклад, у системі охорони здоров’я Італії і Словаччини українцям дозволили працювати ще з березня 2022 року.

Суттєвим фактором перепон при працевлаштуванні є нестача мовних навичок або загалом незнання німецької мови. З січня 2024 року німецька міграційна служба почала приділяти цьому питанню значну увагу, збільшивши кількість мовних курсів.

І безумовно на рівень працевлаштованості українців впливає достатньо непогана фінансова допомога: 563 євро — на дорослого, від 357 до 471 євро — на дітей залежно від віку. Крім того, покриваються витрати на житло та деякі інші витрати.

Загалом, за даними Євростату, в Німеччині перебувало 1,23 мільйона українців зі статусом тимчасового захисту на початок грудня 2023 року.

Ситуація в інших країнах Євросоюзу

Як зазначає Bild, законодавчі вимоги фактично однакові в усіх країнах ЄС: біженці з України набувають статусу тимчасового захисту без складної процедури надання притулку, інтегруються в системи охорони здоров'я та соціального захисту й одразу отримують право на роботу.

Проте порівняно з Німеччиною у Данії 78% українців знайшли роботу, у Чехії працюють 66%, Польщі — 65%, Швеції та Великій Британії — по 56%, у Нідерландах — 50%.

Проте існують великі фінансові відмінності між європейськими країнами у плані фінансової допомоги.

У Чехії, наприклад, українці отримують 200 євро екстреної допомоги, через п'ять місяців — 130 євро. Медичне страхування та витрати на проживання у колективному гуртожитку покриваються лише протягом обмеженого періоду.

У Польщі одноразова виплата становить 66 євро та допомога на дитину 110 євро на місяць. В іншому разі — жодної соціальної допомоги. Через чотири місяці половина колективного житла має сплачуватися самими біженцями.

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