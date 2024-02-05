Лукашенко дозволив білоруським військовим стріляти по цивільних (скріншот)

У січні 2024 року президент Білорусі Лукашенко вже вніс зміни до закону про органи держбезпеки, відповідно до яких силовикам дозволяють застосовувати зброю проти жінок, дітей та людей з інвалідністю.

Президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко підписав указ, згідно з яким відтепер військовослужбовці країни мають право стріляти по мирних жителях. Про це йдеться в указі білоруського диктатора від 1 лютого 2024 року.

Таким чином Лукашенко вніс зміни до Статуту внутрішньої служби Збройних сил Білорусі, зокрема ст. 11, де тепер зафіксовано право військових застосовувати "фізичну силу, спеціальні засоби, бойову і спеціальну техніку, вогнепальну зброю проти цивільних громадян з урахуванням обстановки, характеру злочину, адміністративного правопорушення та особи винного відповідно до вимог загальновійськових статутів".

Фото: Скріншот

До того ж, за використання зброї у таких випадках військовослужбовець не нестиме відповідальності за заподіяну шкоду — поранення чи смерть.

Нагадаємо, що у січні 2024 року Лукашенко вже вніс зміни до закону про органи держбезпеки. Нововведення дозволяють застосовувати зброю проти жінок, дітей та людей з інвалідністю у "випадках збройного опору, збройного чи групового нападу чи інших дій, що загрожують життю чи здоров'ю людей". До цього це дозволялося робити лише у разі збройного нападу.

Білорусь — останні новини

Британська розвідка з'ясувала, чим зайняті "вагнерівці" у Лукашенка. За її даними, найманцям ПВК "Вагнер" живеться у Білорусі, як собакам на прив'язі: Лукашенко навряд чи залучить їх до складу силових структур, але буде змушений тримати у себе через Путіна.

У понеділок, 22 січня, троє озброєних білоруських прикордонників перетнули державний кордон із Литвою.

Також стало відомо, що у січні Китай доставив у Білорусь вантаж військового призначення.

У понеділок 5 лютого в Жабинці Брестської області було помічено ешелон із технікою Збройних сил Республіки Білорусь.

Нагадаємо, 30 січня у Міноборони повідомили, що Білорусь встановила додаткові блокпости поблизу кордону з Україною.

25 січня в Білорусі показали новий розвідувальний БПЛА "Споттер-ПБ-3" для Сил спецоперацій.