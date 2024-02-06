У ЄС хочуть обмежити переміщення російських дипломатів Шенгенською зоною, — Politico

За словами журналістів, зробити це буде складно, оскільки більша частина поїздок усередині Шенгенської зони часто не контролюється. Пропозицію внесено до 13 пакету санкцій.

Європейський Союз збирається обмежити поїздки російських дипломатів країною, в якій вони акредитовані. Так, їм буде заборонено пересуватися іншими державами Шенгенської зони. Про це пише видання Politico.

Як розповіли джерела журналістів, цю пропозицію внесено до 13-го пакету санкцій проти РФ.

"Ця пропозиція є давнім проханням Чехії, яка торік наполягала на припиненні свободи пересування російських дипломатів", — ідеться в матеріалі.

Повідомляється, що зробити це буде складно, оскільки більша частина поїздок усередині Шенгенської зони часто не контролюється. Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський минулого року запропонував наполягти на біометричних паспортах для російських дипломатів.

Крім того, у матеріалі йдеться про те, що 13-й пакет санкцій міститиме нові списки і заборони більшій кількості компаній експортувати товари подвійного призначення і бойову продукцію в Росію. Одне з джерел сказало журналістам, що загальний сенс полягає в тому, що терміни поставок були занадто короткими для чогось більшого.

Раніше ЗМІ повідомляли, що молдавські компанії постачали авіазапчастини до РФ, незважаючи на санкції Заходу. За словами журналістів, компанії Airrock Solutions, Aerostage Services і Maxjet Service взаємодіяли з російськими авіакомпаніями, такими як "Победа", "Россия" і S7 Airlines.