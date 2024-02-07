Експрезидент Чилі Піньєра розбився на гелікоптері: у країні оголошено жалобу

За відомостями журналістів, 74-річний колишній політик-мільярдер керував своїм вертольотом під час відпустки. Але офіційних підтверджень того, що Себастьян Піньєра перебував за штурвалом, немає.

Загинув колишній президент Чилі Себастьян Піньєра. Його гелікоптер упав в озеро недалеко від південного міста Лаго-Ранко. Трьом іншим пасажирам, які були разом із ним на борту, вдалося вижити. Про це повідомляє BBC.

За даними журналістів, 74-річний політик і бізнесмен перебував за штурвалом свого вертольота, але офіційних підтверджень цієї інформації немає.

Представники чилійських ВМС витягли тіло Піньєри. Щороку в лютому він проводив відпустку з родиною в Лаго-Ранко.

У країні оголосили національну жалобу. Чинний глава держави Габріель Борич висловив свої співчуття родичам і пообіцяв, що його попередника поховають коштом держави з усіма почестями.

Бразильський президент Луїс Інасіо Лула да Сілва був "здивований і засмучений" загибеллю свого товариша. Політики були знайомі задовго до того, як стали першими особами своїх країн.

Під час першого президентського терміну консервативного політика — з 2010 по 2014 рр. — у Чилі спостерігалося стрімке економічне зростання. За кордоном він був більше відомий тим, що керував операцією з порятунку 33 шахтарів, які провели 69 днів під землею в пустелі Атакама 2010 року. Другий його термін — з 2018-го до минулого року — був відзначений масштабними протестами. 25 жовтня 2019 року понад 1,2 млн жителів Сантьяго вийшли на демонстрацію проти соціальної нерівності.

Нагадаємо, що Венесуела оголосила про анексію частини сусідньої Гайани та мобілізувала армію на кордоні.

Також повідомлялося, що якщо в сусідній із Венесуелою Гайані почнуться бойові дії, Сполученим Штатам доведеться пригрозити втручанням і зміщенням режиму президента Ніколаса Мадуро, вважає доктор наук Луїс Флейшман.