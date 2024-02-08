Розглядають як НП: країни ЄС готуються до можливого переобрання Трампа, — Bloomberg

Європейська комісія почала готувати оцінку впливу наслідків голосування в США в листопаді 2024 року, приділяючи особливу увагу сценарію, за яким Дональд Трамп вийде переможцем.

Європа готується до трансатлантичної торгової боротьби з Дональдом Трампом у разі його переобрання президентом США. Країни-члени ЄС, Брюссель почали планування на випадок надзвичайних ситуацій. Про це пише видання Bloomberg із посиланням на слова високопосадовця, який знайомий із процесом такої підготовки.

Зазначається, що за часів свого минулого президентства Трамп похитнув основи трансатлантичних відносин, атакувавши Світову організацію торгівлі. Він поставив під сумніви європейські гарантії безпеки та назвав Брюссель "пекельною дірою". Європейський Союз зараз працює над формальною оцінкою того, як виглядатиме президентство Дональда Трампа, і планує, як реагувати на будь-які торговельні заходи покарання, які вдарять по блоку, якщо він переможе на виборах у США.

За словами чиновника, Європейська комісія, виконавчий орган блоку, почала готувати оцінку впливу наслідків голосування в США в листопаді 2024 року, приділяючи особливу увагу сценарію, за яким Трамп вийде переможцем.

Чиновник говорить, що стиль експрезидента США стає дедалі агресивнішим, і серед держав-членів блоку загально визнано, що інший термін призведе до примусових дій, таких як мита, спрямовані на ЄС.

Згідно з січневим опитуванням Bloomberg News/Morning Consult , кандидат у президенти Дональд Трамп здобув перемогу на перших двох республіканських праймеріз і випереджає Джо Байдена в середньому на 6 процентних пунктів у семи критично важливих штатах, які, ймовірно, вирішать результати виборів 2024 року .

Через можливі наслідки від переобрання Трампа для ЄС деякі високопосадовці, включаючи міністра закордонних справ Німеччини Анналену Бербок, уже почали звертатися до республіканців. У вересні вона відвідала Техас і Вашингтон, щоб зустрітися з кількома прихильниками Трампа.

"Європа повинна бути готова працювати з Трампом, якщо він переможе. Було б наївно не готуватися до такого результату", — сказала вона.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден звинуватив Дональда Трампа у проблемах з наданням допомоги Україні. Він зазначив, що через Трампа не можуть погодити двопартійну домовленість, яка містить "найсправедливішу, найгуманнішу" реформу міграційної системи, зокрема мова йде про "найжорсткіші заходи" із захисту кордону.

5 лютого у ЗМІ повідомили, що США можуть не надати допомогу Україні через експрезидента Дональда Трампа. Журналісти зауважили, що він "шкідливо впливає на американську зовнішню політику".