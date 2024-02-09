"Гітлера змусили": Путін придумав цинічну причину Другої світової війни

Президент РФ в інтерв'ю американцеві Такеру Карлсону заявив, що нацистська Німеччина не атакувала б Польщу, якби та віддала Данцизький коридор, що зв'язував основну частину країни з Кенігсбергом і Східною Пруссією.

Президент РФ Володимир Путін заявив, що поляки винні в наступі на Польщу нацистською Німеччиною в 1939 році. На його думку, Варшава діяла занадто наполегливо і непримиренно, що, по суті, "змусило" Адольфа Гітлера вжити агресивних дій. Про це він повідомив в інтерв'ю американському журналісту Такеру Карлсону.

"Усе-таки змусили! Поляки змусили, вони загралися і все-таки змусили Гітлера почати Другу світову війну саме з них. Чому почалася війна 1 вересня 1939 року саме з Польщі? Вона виявилася незговірливою. І Гітлеру нічого не залишалося при реалізації його планів почати саме з Польщі", — заявив він.

Путін також заявив, що Польща проводила співпрацю з нацистською Німеччиною, зазначивши, що Гітлер пропонував укласти мирний договір і дружню угоду. Однак умовою цієї угоди було повернення Польщею Данцизького коридору до складу Німеччини, який з'єднував основну частину Німеччини з Кенігсбергом і Східною Пруссією.

"Після Першої світової війни ця частина території була віддана Польщі і замість Данцига з'явилося місто Гданськ. Гітлер просив їх віддати мирно — поляки відмовилися. Але тим не менш співпрацювали з Гітлером і разом зайнялися розділом Чехословаччини", — заявив диктатор.

Нагадаємо, що після виходу інтерв'ю з Такером Карлсоном видання The Washington Post написало, що у президента РФ була можливість виправдати напад на Україну перед американськими консерваторами. Але те, на чому він загострив увагу, стало несподіванкою навіть для Карлсона.

Також повідомлялося, що Путін розповів про розмову із Зеленським і переплутав його батька з дідом.