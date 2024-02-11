Вкрали 100 років тому: у Китаї заявили, що Росія має повернути Владивосток, — соцмережі

Китайський експерт із CCG Зічен Ван зазначив, що одержимість глави Кремля історією неконструктивна, оскільки в сучасному світі діють нинішні закони, а не закони VIII століття.

Після гучного інтерв'ю президента РФ Володимира Путіна коментатору Такеру Карлсону американський актор і продюсер Роберт Ву написав у соцмережах, що Росія має повернути Китаю величезну територію, включно з Владивостоком.

Коментарі послідували під постом колишнього співробітника інформаційного агентства "Сіньхуа", а нині фахівця з аналітичного центру Center for China and Globalization (CCG) Зічен Вана.

За словами аналітика, майже півгодинний історичний екскурс Путіна під час його бесіди з американським журналістом свідчить про те, що одержимість історією очільника Кремля неконструктивна. Ван звертає увагу, що в промові Путіна були відсилання до раннього середньовіччя, на основі яких він робить ті чи інші політичні висновки щодо приналежності територій.

"Інтерв'ю ще раз підтверджує мою теорію: одержимість історією зазвичай не приносить об'єктивності. Те, що історична приналежність якогось місця до когось не має великого значення. Чому ми повинні посилатися на VIII або XIII століття, але не на 220 рік до нашої ери? Ми живемо в наш час із (нинішніми, прим. ред) законами, а не у VIII столітті", — зазначив китайський експерт.

Під постом Ву нагадав, що якщо слідувати логіці, то в такому разі РФ має повернути Владивосток.

"Згідно з історією, Росія повинна повернути нам Владивосток і величезну територію, вкрадену 100 з чимось років тому", — пише американський актор.

Нагадаємо, наприкінці лютого 2023 року Міністерство природних ресурсів Китаю опублікувало мапу світу, де російські міста в прикордонних із Китаєм територіях мають китайські назви. Зокрема було перейменовано такі міста, як Владивосток, Благовєщенськ, Хабаровськ, а також острів Сахалін.

У зв'язку з цим в інфопросторі поповзли чутки про те, що Пекін має територіальні претензії до РФ, хоча офіційних заяв китайської влади з цього приводу не було.

Російські пропагандисти зі свого боку спробували знайти цьому безглузде пояснення. За їхніми словами, карта світу з китайськими назвами міст і територій РФ нібито потрібна для того, щоб "слабо відомі в глибині Китаю назви прикордонних населених пунктів можна було зіставити з упізнаваними". Мовляв, це пов'язано з мовними складнощами позначень топонімів на суміжній території по всьому кордону КНР. Наприклад, простіше назвати Владивосток — "Хайшеньвай", а не "Фуладівоситоке".

Тим часом російський історик Дмитро Чернишевський визнав, що опублікована карта все ж свідчить про те, що Китай вважає ці території своїми.

"Китай — це така країна, де державні карти — це документ, що відображає державну позицію. Якщо карта має територіальні претензії, значить, держава їх проголошує. Росія мовчить… А куди діватися?" — заявив фахівець.