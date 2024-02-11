"Будуть знищувати її знову і знову": Орбан запропонував свій варіант закінчити війну в Україні

Глава угорського уряду вважає, що Україна може втратити свою державність, а РФ ніколи не дасть їй змоги стати членом НАТО і Євросоюзу.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про те, що Україна має стати буферною зоною між Росією і країнами Західної Європи. Про це політик сказав під час зустрічі з колишнім прем'єр-міністром Австрії Вольфгангом Шюсселем, повідомляє Die Presse.

"Подобається нам це чи ні, подобається це українцям чи ні, але Україна знаходиться там, де вона є на карті. Найкращою перспективою для неї було б створення буферної зони між Росією і Заходом — зрозуміло, з гарантіями безпеки", — сказав Орбан.

На його думку, якщо цього не станеться, "Україна втратить свою державність".

"Росіяни знищуватимуть її знову, знову і знову. Росія ніколи не прийме такого члена ЄС і НАТО, як Україна, у себе на порозі. Ніколи", — наголосив Орбан.

Він вважає, що Київ змарнував свій шанс на інтеграцію в ці структури на саміті Альянсу в Бухаресті 2008 року.

Нагадаємо, наприкінці січня 2024 року Орбан назвав Україну "серйозною проблемою" для ЄС. Він зазначив, що Україна — "величезна країна", і з нею "треба бути дуже обережними". Наближення або навіть вступ України до ЄС, на його думку, може мати "катастрофічний вплив" на економіки інших членів. Зокрема, йдеться про аграрний сектор.

Також дещо раніше Віктор Орбан заявляв про те, що війну в Україні може зупинити тільки 45-й президент США Дональд Трамп. Угорський урядовець зазначив, що вболівав за Трампа ще у 2016 році. Він був переконаний, що саме такий лідер потрібен у Європі, бо політик чітко заявляв про пріоритетність своєї країни.