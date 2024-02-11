Король Чарльз ІІІ вийшов на першу публічну прогулянку після того, як у нього діагностували рак (фото)

75-річний монарх і його дружина Камілла відвідали церкву в Сандрінгемі. Раніше король Великої Британії вперше звернувся до публіки.

У неділю, 11 лютого, король Чарльз ІІІ і його дружина Каміла відвідали церкву Святої Марії Магдалини, пише ВВС.

До воріт приватного маєтку, на території якого знаходить храм прийшли близько сотні людей. 75-річний монарх помахав рукою своїм прихильникам. ВВС зазначає, що король зайшов до церкви в Сандрінгемі, де мав коротку розмову з преподобним Полом Вільямсом.

Напередодні у суботу британський король уперше виступив із заявою. Він подякував за підтримку і сказав, що добрі думки є винятковою розрадою для тих, хто хворіє на рак.

Нагадаємо, у понеділок, 5 лютого, Букінгемський палац оголосив, що в короля Великої Британії діагностували рак після того, як він переніс операцію в Лондонській клініці через збільшення простати. Тип раку не розголошується, але в палаці заявили, що це не рак простати.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак висловив свій шок і засмучення від новини про те, що у британського монарха діагностували онкологію.

Син британського короля герцог Сассекський принц Гаррі негайно прибув до Європи, коли дізнався про дагноз батька. Втім, маючи низку королівських резиденцій, він залишився на ніч у готелі.

Також Фокус писав про виклики, які постають перед королівською родиною Великої Британії на фоні онкології Чарльза ІІІ.