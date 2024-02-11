Трамп заявив, що заохочуватиме РФ атакувати союзників: у Польщі відреагували

На думку заступника глави МЗС Анджея Шейна, країни мають співпрацювати, незважаючи на політичні розбіжності, у питаннях безпеки та зовнішньої політики.

Влада Польщі занепокоєна словами екслідера США Дональда Трампа про те, що на посаді президента не збирається безоплатно захищати союзників по НАТО від можливого нападу. На заяву Трампа відреагували президент Республіки Польща Анджей Дуда і заступник глави МЗС Польщі Анджей Шейна, повідомляє Onet.

"Польсько-американський альянс має бути міцним, незалежно від того, хто зараз перебуває при владі в Польщі та США. Я завжди чинив так і діятиму в цьому дусі, поважаючи всіх наших партнерів у США. Образа половини американської політичної сцени не служить ні нашим економічним інтересам, ні безпеці Польщі", — написав Анджей Дуда в соціальній мережі X (раніше Twitter).

Дуда зазначив, що завдяки мудрій і далекоглядній політиці останніх 8 років Польща витрачає на оборону 4% ВВП і завдяки цьому його країна перебуває і буде в безпеці.

Заступник глави МЗС Польщі Анджей Шейна також відреагував на слова Дональда Трампа щодо "спонукання" Росії атакувати країни НАТО, які "не платять", тобто виділяють менше 2%. ВВП для оборони.

"Навіть з огляду на умови гострої передвиборчої кампанії у США, та частина заяви, в якій Дональд Трамп ясно сказав, що він навіть "заохотить" Росію до конфлікту та нападу, — це перетин певних кордонів, які в жодному разі не можна переступати. І загроза невиконання зобов'язань за статтею 5 НАТО. Для нас, як для польського уряду, так і для опозиції, це серйозне попередження. Ми повинні співпрацювати, незважаючи на політичні розбіжності, у питаннях безпеки та зовнішньої політики", — заявив Анджей Шейна.

Заступник глави польської дипломатії додав: "Нам необхідно зміцнювати співпрацю в оборонній сфері. Концепція стратегічної автономії Європейського Союзу, безумовно, повернулася на порядок денний. Необхідно зробити все, щоб переконати політиків у США домогтися того, щоб концепції, представлені Дональдом Трампом, не були реалізовані. Президент у США має там величезну владу як глава держави, але пам'ятаймо, що це інституційна система і в ній багато запобіжних клапанів".

Реакція Білого дому

Білий дім різко розкритикував висловлювання колишнього президента США Дональда Трампа про відмову допомагати союзникам по НАТО в разі нападу Росії на ці країни. Білий дім бачить у такій позиції загрозу національній безпеці та економіці США.

Представник Білого дому Ендрю Бейтс назвав слова Трампа "жахливими і безпідставними", наголошуючи, що подібне "заохочення вторгнень з боку вбивчих режимів" несе пряму загрозу національній безпеці США, цитує агентство Bloomberg.

"Заохочення вторгнень наших найближчих союзників з боку вбивчих режимів є жахливим і необґрунтованим — і це ставить під загрозу національну безпеку США, глобальну стабільність і нашу економіку", — сказав Бейтс.

Що передувало цим заявам

11 лютого повідомлялося про те, що 45-й президент США Дональд Трамп під час передвиборчого мітингу в Конуеї (Південна Кароліна) переказав розмову з лідером однієї з "великих країн", який запитав його, що трапиться, якщо держава не виконає своїх зобов'язань і зазнає атаки з боку Росії. Трамп поцікавився, чи справді "велика держава" не виконала платіж або прострочила його. Неназваний президент відповів: "Припустимо, це сталося".

"Ні, я не став би вас захищати. Насправді я б навіть закликав їх робити все, що вони, чорт забирай, хочуть", — сказав Трамп.

За його словами, після цієї бесіди в НАТО "потекли сотні мільярдів доларів".

Зазначимо, 5 лютого зарубіжні медіа повідомили про те, що Україна може не отримати військову допомогу від США через Трампа. Політик готовий ризикнути програшем Києва у війні, якщо це збільшить його шанси на перемогу в президентських виборах.

Нагадаємо, дещо раніше колишній президент США Дональд Трамп звинуватив Джо Байдена в тому, що його політика може призвести до Третьої світової війни.